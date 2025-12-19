संभल में सड़क हादसा: कोहरे के कारण ट्रक ने एक बाइक पर सवार 4 लोगों को कुचला, महिला समेत चार की मौत
बहजोई थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया, सुरेश (35), उनकी पत्नी विमलेश (30), बेटे प्रतीक (15) और संजय पुत्र कुंवरपाल (40) की मौत हो गयी.
संभल: शुक्रवार को घने कोहरे और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां ट्रक ने एक मोटर साइकिल पर सवार चार लोगों को रौंद दिया. इसमें एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गयी. यह हादसा मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर बहजोई कोतवाली क्षेत्र के खजरा गांव के पास शुक्रवार देर रात हुआ. बहजोई थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम को भेजा गया है.
कोहरे के कारण हुई दुर्घटना: कोहरे की चादर में लिपटी सड़क पर तेज रफ्तार आयशर कंटेनर ट्रक ने एक बाइक पर सवार चार लोगों को रौंद दिया. इस टक्कर में महिला समेत चारों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि चारों लोग बहजोई से अपने गांव कमालपुर लौट रहे थे. सड़क पर घने कोहरे के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था.
ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर: इसी दौरान तेज रफ्तार आयशर कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गया. इसके बाद ट्रक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों सवार सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को लेकर बहजोई सीएचसी पहुंची. वहां डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया.
हादसे में ट्रक ड्राइवर भी घायल: आयशर कंटेनर ट्रक का ड्राइवर भी घायल हो गया और वह ट्रक में फंस गया था. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश की. बहजोई थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान सुरेश पुत्र ओम प्रकाश (35 वर्ष), उनकी पत्नी विमलेश (30 वर्ष), बेटा प्रतीक (15 वर्ष) और संजय पुत्र कुंवरपाल (40 वर्ष) के रूप में हुई है.
सभी कमालपुर गांव, थाना बहजोई के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गयी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
