संभल में सड़क हादसा: कोहरे के कारण ट्रक ने एक बाइक पर सवार 4 लोगों को कुचला, महिला समेत चार की मौत

संभल: शुक्रवार को घने कोहरे और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां ट्रक ने एक मोटर साइकिल पर सवार चार लोगों को रौंद दिया. इसमें एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गयी. यह हादसा मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर बहजोई कोतवाली क्षेत्र के खजरा गांव के पास शुक्रवार देर रात हुआ. बहजोई थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम को भेजा गया है.

कोहरे के कारण हुई दुर्घटना: कोहरे की चादर में लिपटी सड़क पर तेज रफ्तार आयशर कंटेनर ट्रक ने एक बाइक पर सवार चार लोगों को रौंद दिया. इस टक्कर में महिला समेत चारों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि चारों लोग बहजोई से अपने गांव कमालपुर लौट रहे थे. सड़क पर घने कोहरे के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था.

ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर: इसी दौरान तेज रफ्तार आयशर कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गया. इसके बाद ट्रक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों सवार सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को लेकर बहजोई सीएचसी पहुंची. वहां डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया.