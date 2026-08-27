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संभल में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने दो बाइक सवार युवकों को रौंदा, मौत

संभल: यूपी के संभल में दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई. बाइक को पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी. हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है. दोनों युवक जुलूस देखने के लिए बदायूं के इस्लामनगर जा रहे थे. हादसे के बाद दोनों युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद के संभल सदर कोतवाली क्षेत्र में मुरादाबाद रोड स्थित बाजितपुर के पास का है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में ट्रैक्टर-ट्रॉली बाइक को पीछे से टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है. इसके बाद दोनों युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने मृतकों की पहचान कर परिवार के लोगों को सूचना दी. मृतकों की पहचान बदायूं के इस्लामनगर निवासी 22 वर्षीय मुनाजिर और संभल के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के मुकदमपुर गांव निवासी 20 वर्षीय शारिक पुत्र यामीन के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, मुनाजिर मंगलवार शाम अपनी भाभी साजिया पत्नी राहत को लेकर मुकदमपुर गांव आया था. वह अपने भाई के साले शारिक के साथ बाइक से इस्लामनगर में ईद का जुलूस देखने के लिए निकला था.

रास्ते में बाजितपुर के पास दोनों हादसे का शिकार हो गए. पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी थी. घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.



बहजोई थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी बाइक सवार दो व्यक्तियों को ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी और उनके ऊपर होते हुए निकल गया, जब मौके पर पहुंचे तो देखा दोनों व्यक्तियों की मौत हो चुकी है. ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया है उनके परिवार को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.