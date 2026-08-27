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संभल में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने दो बाइक सवार युवकों को रौंदा, मौत

हादसे के बाद दोनों युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजे.

संभल में सड़क हादसा
संभल में सड़क हादसा (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 11:34 AM IST

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Updated : August 27, 2026 at 12:55 PM IST

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संभल: यूपी के संभल में दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई. बाइक को पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी. हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है. दोनों युवक जुलूस देखने के लिए बदायूं के इस्लामनगर जा रहे थे. हादसे के बाद दोनों युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद के संभल सदर कोतवाली क्षेत्र में मुरादाबाद रोड स्थित बाजितपुर के पास का है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में ट्रैक्टर-ट्रॉली बाइक को पीछे से टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है. इसके बाद दोनों युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने मृतकों की पहचान कर परिवार के लोगों को सूचना दी. मृतकों की पहचान बदायूं के इस्लामनगर निवासी 22 वर्षीय मुनाजिर और संभल के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के मुकदमपुर गांव निवासी 20 वर्षीय शारिक पुत्र यामीन के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, मुनाजिर मंगलवार शाम अपनी भाभी साजिया पत्नी राहत को लेकर मुकदमपुर गांव आया था. वह अपने भाई के साले शारिक के साथ बाइक से इस्लामनगर में ईद का जुलूस देखने के लिए निकला था.

रास्ते में बाजितपुर के पास दोनों हादसे का शिकार हो गए. पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी थी. घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बहजोई थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी बाइक सवार दो व्यक्तियों को ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी और उनके ऊपर होते हुए निकल गया, जब मौके पर पहुंचे तो देखा दोनों व्यक्तियों की मौत हो चुकी है. ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया है उनके परिवार को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

हाथरस में रोडवेज बस आगे चलरहे वाहन से टकराई, 17 घायल: हाथरस के कोतवली क्षेत्र में आगरा रोड पर एक रोडवेज की बस की एक खड़े वाहन से हो गई. हादसे में बस सवार 17 यात्री घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए सादाबाद के सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है. जब वह चंदपा कोतवाली क्षेत्र में गांव बिसना के पास पहुंची तभी उसकी टक्कर एक खड़े वाहन से हो गई.

बस की टक्कर होते ही बस में चीख पुकार मच गई. कई लोग घायल हो गए. घायलों को बस से निकाल कर सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा सादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां सभी घायलों को का इलाज हुआ.

कुछ लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं मामूली रूप से घायल कुछ लोग अपने घरों को वापस लौट गए है. चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे सादाबाद के सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रैफर किया गया है. यात्रियों ने बताया कि बस काफी स्पीड में थी चालक के नियंत्रण खोने की वजह से वह आगे वाहन से टकराई है.

सीओ सादाबाद जे एन अस्थाना ने बताया कि हाथरस की ओर से एक बस सादाबाद की ओर आ रही थी वह आगे एक वाहन से टकरा गई. हादसे में 17 यात्री घायल हुए हैं. सभी को सादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टर के मुताबिक कोई भी गंभीर घायल नहीं है. मामूली रुप से घायल कुछ यात्री इलाज के बाद अपने घरों को चले गए हैं.

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Last Updated : August 27, 2026 at 12:55 PM IST

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