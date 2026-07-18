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बिहार में पुलिस गाड़ी से कुचलकर युवक की मौत, ग्रामीणों ने काटा बवाल

रोहतास में पुलिस गाड़ी से कुचलकर युवक की मौत हो गयी. ग्रामीणों ने चालक के नशे में होने का आरोप लगाकर हंगामा किया.

road accident in rohtas
रोहतास में हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 1:39 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. चेनारी-कुदरा पथ पर पंजाब नेशनल बैंक के समीप पुलिस की एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक युवक को बुरी तरह कुचल दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 30 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

परिजनों में मचा कोहराम: मृतक की पहचान चेनारी थाना क्षेत्र के पलौंधा गांव निवासी कृपा शंकर तिवारी के रूप में हुई है. युवक शुक्रवार की रात चेनारी बाजार से अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान चेनारी थाना के वाहन से हादसा हो गया. खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है.

road accident in rohtas
घटना की रात पुलिस और लोगों में नोक झोंक (ETV Bharat)

नशे में गाड़ी चलाने का आरोप: इस खौफनाक हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस की इस लापरवाही पर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया. लोगों का आरोप है कि पुलिस वाहन का चालक भारी शराब के नशे में धुत्त होकर गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह भीषण दुर्घटना हुई.

ग्रामीणों का सड़क पर हंगामा: ग्रामीणों का कहना है कि युवक को रौंदने के बाद चालक पुलिस वाहन लेकर फरार हो गया. नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा शुरू कर दिया. बाद में पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन पर मामला शांत कराया गया. शनिवार की सुबह पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और फिर परिजनों को सौंप दिया.

पीड़ित पिता की न्याय की मांग: हादसे को लेकर मृतक के पिता विमल तिवारी ने बताया कि जानबूझकर मेरे बेटे को मार दिया. उन्होंने बताया कि कृपाशंकर एक साइड से चल रहा था. जबकि वाहन दूसरे साइड था. इसके बावजूद चालक ने उसे टक्कर मार दी. जब हमलोग पहुंचे तो पुलिस गोल-मटोल जवाब देने लगी. पिता ने पुलिस पर बेटे का शव गायब करने का भी आरोप लगाया है.

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पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

"हमलोग घटना की जानकारी पर पहुंचे तब तक पुलिस बेटे का शव लेकर चली गयी थी. मेरी बिना जानकारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. काफी लंबे इंतजार के बाद पुलिस ने शव सौंपा है. जिस वाहन से हादसा हुआ है, उसका चालक शराब के नशे में था." -विमल तिवारी, मृतक के पिता

रोहतास पुलिस की सफाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने अपना पक्ष रखा है. अधिकारियों के अनुसार चेनारी थाना के वाहन को तत्काल जब्त कर लिया गया है. आरोपी चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट और ब्लड सैंपलिंग कराई गई है. शुरुआती जांच में चालक के नशे में होने की बात सही नहीं पाई गई है.

"आवेदन प्राप्त कर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. इस दुखद प्रकरण में जो भी अपेक्षित प्रशासनिक मदद होगी, वह जल्द मुहैया कराई जाएगी. आम जनता से जांच पूरी होने तक संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील है." -दिनेश कुमार मालाकार, चेनारी थानाध्यक्ष

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