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बिहार में थार का कहर, तीन युवकों को कुचला, 50 मीटर तक बाइक को घसीटा

बिहार में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जिसमें दो लोगों की जान चली गई है. पढ़ें पूरी खबर

ROAD ACCIDENT IN ROHTAS
रोहतास में थार ने कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 25, 2026 at 2:53 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास में थार का कहर देखने को मिला है. अनियंत्रित थार ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया. जिसमें से दो की मौत हो गई. वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है.

थार का कहर, दो की मौत : मृतकों की शिनाख्त विकास कुमार सिंह और रुस्तम अंसारी के रूप में हुई है. वहीं घायल नागा पासवान को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना दरीहट थाना क्षेत्र की है.

ROAD ACCIDENT IN ROHTAS
50 मीटर तक बाइक को घसीटा (ETV Bharat)

50 मीटर तक बाइक को घसीटा : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार लगभग 50 मीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गई. लोगों का कहना है कि टक्कर मारने के बाद बाइक थार गाड़ी के पहिए में फंस गई. जिस कारण बाइक को काफी दूर तक थार गाड़ी घसीटते हुए चली गयी. वहीं थार सवार ड्राइवर और अन्य लोग फरार हो गए.

क्या है पूरा घटनाक्रम? : जानकारी के अनुसार, बाइक सवार तीनों युवक भरकुरिया गांव के रहने वाले थे. गांव से डेहरी की ओर जा रहे थे. वहीं डेहरी की ओर से तेज गति से आ रही थार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी. भड़कुडीया गेट के समीप मुख्य सड़क पर यह हादसा हुआ. जिसमें विकास कुमार की तो मौके पर ही मौत हो गई. वहीं रुस्तम अंसारी तथा नागा पासवान को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया गया. जहां इलाज के दौरान रुस्तम अंसारी की मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT IN ROHTAS
इसी थार ने मचाया कोहराम (ETV Bharat)

थार सवार हुए फरार : स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना के कारण बाइक पर सवार रुस्तम और नागा काफी दूर फेंका गए. वही विकास गाड़ी में फंस गया, जिसको घसीटते हुए लगभग 50 मीटर तक थार चालक ले गया. अंत में थार गाड़ी को छोड़कर चालक फरार हो गया.

''थार गाड़ी को कब्जे में लेकर घायलों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया है. शवों का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है.''- रवि रंजन प्रियदर्शी, थानाध्यक्ष, दरीहट

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