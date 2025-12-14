ETV Bharat / state

बिहार में कोहरे का कहर..एक साथ कई वाहनों की टक्कर, दो चालक घायल

कैमूर में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

कैमूर: जिले के दुर्गावती प्रखंड सहित पूरा कैमूर जिला रविवार की सुबह घने कोहरे से लिपटा रहा. राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सभी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई. मोहनिया थाना क्षेत्र के पटना मोड़ के समीप कुहासे के कारण दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हो गई. आगे जा रहे ट्रक में पीछे से कार ने टक्कर मार दी. हालांकि एयरबैग खुलने से कार सवार बाल-बाल बच गए. कार सवार यूपी से बिहार की तरफ आ रहे थे. पिकअप डिवाइडर से टकराया: एक दूसरा पिकअप वाहन घने कुहासे के कारण डिवाइडर पर चढ़ गया. हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ. मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना पर एनएचआई की टीम पहुंची, जहां गाड़ियों को साइड कर वाहनों का परिचालन शुरू कराया. कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat) कोहरा के कारण परेशानी: घने कोहरे के बीच परिवहन कर रहे एक बस के चालक मुंशी सिंह ने बताया कि इस वर्ष का यह पहले घना कोहरा देखने को मिला है. प्रतिदिन NH 19 पर सवारी बस का परिचालन करते हैं, लेकिन आज घना कोहरा के बीच हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा. "रास्ते में खुरमाबाद के पास एक ट्रेलर की किसी वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई थी. अक्सर सर्दी के दिनों में हम चालकों को बहुत ही परेशानियां बढ़ जाती है. परिवार की परवरिश करने के लिए हमें प्रतिदिन मेहनत करना पड़ता है." -मुंशी सिंह, बस चालक