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बिहार में भीषण हादसा, ट्रक-बस की टक्कर में बुजुर्ग की मौत, कई लोग घायल

ट्रक-बस में आमने-सामने टक्कर: घटना के संबंध में बताया जाता है कि औरंगाबाद के मौरई से एक तिलक समारोह से लोग बस में सवार होकर भोजपुर के जगदीशपुर लौट रहे थे. इसी दौरान रोहतास के नासरीगंज के पास एक खाली ट्रक से टक्कर हो गई. इस घटना में ट्रक का ड्राइवर चंद्र प्रकाश यादव तथा भोला कुमार भी घायल हो गए.

रोहतास: बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसा हुआ. बस और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना जिले के बिक्रमगंज-डेहरी मुख्य सड़क मार्ग पर नासरीगंज इलाके के इतिम्हा गांव में सोमवार की सुबह हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आमने-सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्री बस तथा ट्रक के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

बस सवार बुजुर्ग की मौत: बस में सवार रामेश्वर मिश्रा नामक एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

यूपी के रहने वाले हैं ट्रक चालक और खलासी: पुलिस के मुताबिक चंद्र प्रकाश यादव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के बसवारी गांव का रहने वाला है, जबकि घायल खलासी भोला कुमार गोरखपुर का रहने वाला है. हादसे के बाद बस पर सवार कुछ लोगों ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई भी कर दी.

"हम लोग पटना से आ रहे थे, इसी दौरान बस चालक ने सामने से मेरे ट्रक में टक्कर मार दी. हम लोग दो लोग थे, दोनों को गंभीर चोट लगी है. मेरा पैर स्टेयरिंग में दब गया था. स्थानीय लोगों के द्वारा सासाराम सदर अस्पताल लाया गया. बस के लोग भी घायल हुए हैं." - चंद्र प्रकाश यादव, ट्रक चालक

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