हरियाणा में कोहरे का कहर! रोहतक में 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकराई, हिसार और झज्जर में भी बसों की टक्कर

Road accident Due to Fog: हरियाणा में कोहरे के चलते 50 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए. कई लोगों के घायल होने की खबर.

Road accident Due to Fog
Road accident Due to Fog (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 14, 2025 at 12:44 PM IST

रोहतक: रविवार को हरियाणा में कोहरे का कहर देखने को मिला. महम में घने कोहरे के चलते 35 से 40 गाड़ियां टकराई गई. 152डी हाईवे के कट पर ये हादसा हुआ. सबसे पहले कार और ट्रक की टक्कर हुई. जिसके बाद कई वाहन टकराते चले गए. हादसे में घायल लोगों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस और प्रशासन बचाव और राहत कार्यों में जुटा है.

हरियाणा में कोहरे के चलते सड़क हादसे: कोहरे की वजह से हरियाणा के बाकी जिलों से भी ऐसी घटनाएं सामने आई. अचानक से कोहरा छाने की वजह से हिसार में भी नेशनल हाईवे 52 पर धिकताना मोड पर हरियाणा रोडवेज की दो बसें दूसरे वाहनों से टकरा गई. सबसे पहले कैथल रोडवेज डिपो की सवारियों से भरी बस डंपर से टकरा गई. जिसके बाद पीछे आ रही एक बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई. एक बाइक सवार युवक भी वाहनों की चपेट में आ गया. कुल पांच वाहन आपस में टकराए हैं. गनीमत रही इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान बच गई, जबकि बाइक सवार घायल हुआ है.

50 से ज्यादा गाड़ियां टकराई: झज्जर में कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ. यहां रेवाड़ी रोड स्थित कुलाना चौक के पास दो बसें आपस में टकरा गईं. इसमें कई यात्रियों के घायल होने की खबर है. बस ड्राइवर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. चरखी दादरी में भी कोहरे के चलते कई वाहन आपस में टकरा गए. भिवानी में हांसी रोड पर 4 वाहन भिड़ गए. मौसम विभाग ने रविवार को 11 जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया है. इनमें पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सोनीपत, रोहतक, अंबाला, भिवानी, झज्जर शामिल हैं.

