हरियाणा में कोहरे का कहर! रोहतक में 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकराई, हिसार और झज्जर में भी बसों की टक्कर

रोहतक: रविवार को हरियाणा में कोहरे का कहर देखने को मिला. महम में घने कोहरे के चलते 35 से 40 गाड़ियां टकराई गई. 152डी हाईवे के कट पर ये हादसा हुआ. सबसे पहले कार और ट्रक की टक्कर हुई. जिसके बाद कई वाहन टकराते चले गए. हादसे में घायल लोगों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस और प्रशासन बचाव और राहत कार्यों में जुटा है.

हरियाणा में कोहरे के चलते सड़क हादसे: कोहरे की वजह से हरियाणा के बाकी जिलों से भी ऐसी घटनाएं सामने आई. अचानक से कोहरा छाने की वजह से हिसार में भी नेशनल हाईवे 52 पर धिकताना मोड पर हरियाणा रोडवेज की दो बसें दूसरे वाहनों से टकरा गई. सबसे पहले कैथल रोडवेज डिपो की सवारियों से भरी बस डंपर से टकरा गई. जिसके बाद पीछे आ रही एक बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई. एक बाइक सवार युवक भी वाहनों की चपेट में आ गया. कुल पांच वाहन आपस में टकराए हैं. गनीमत रही इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान बच गई, जबकि बाइक सवार घायल हुआ है.