रेवाड़ी में कार और बाइक की टक्कर, तीन की मौत, चार घायल, धारूहेड़ा में निजी स्कूल बस बिजली के पोल से टकराई
Road accident in Rewari: शुक्रवार को रेवाड़ी में कार और बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई.
Published : October 31, 2025 at 5:42 PM IST
रेवाड़ी: महेंद्रगढ़ रोड स्थित मूंदी गांव के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. पुलिस के आने से पहले ही स्थानीयों ने शवों और घायलों को रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में भिजवाया दिया था. खोल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
रेवाड़ी में सड़क हादसा: मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बाइक पर सवार चार युवक रेवाड़ी से डहिना जा रहे थे. मूंदी गांव के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के कई टुकड़े हो गए. इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों की पहचान 26 वर्षीय साहिल, 22 वर्षीय प्रशांत और 53 वर्षीय ओमप्रकाश के रूप में हुई है. जबकि बाइक सवार एक युवक घायल है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: खोल थाना प्रभारी गजराज सिंह ने बताया कि "मूंदी गांव में कार और बाइक की टक्कर की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचे, तो तब तक सभी को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था. जिसमें तीन की मौत हो गई. एक गंभीर रूप से घायल है. कार सवार तीनों युवक भी घायल हैं. मामले की जांच जारी है."
स्कूल बस बिजली पोल से टकराई: शुक्रवार को रेवाड़ी के धारूहेड़ा में भी विवेकानंद स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस में कई बच्चे सवार थे. गनीमत रही कि हादसे में किसी बच्चे को चोट नहीं आई. बताया जा रहा है कि बस एकदम से अनियंत्रित हो गई और बिजली पोल से जा टकराई. गनीमत रही कि 11000 वोल्ट की लाइन की आपूर्ति टकराते ही बंद हो गई. जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया. बस में सवार सभी 40 बच्चे सुरक्षित हैं.
