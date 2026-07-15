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रेवाड़ी में पेड़ से टकराई प्राइवेट बस, पूर्व सैनिक की मौत, 11 यात्री घायल

रेवाड़ी: बुधवार की सुबह कोसली टूमना रोड पर यात्रियों से भरी एक बस पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए. मृतक की पहचान बालधन गांव निवासी पूर्व सैनिक दीपचंद (87 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीं घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रेवाड़ी में पेड़ से टकराई बस: मिली जानकारी के अनुसार जाहिदपुर भुरथला मार्ग के नीचे पानी की पाइपलाइन डाली गई थी. जब प्राइवेट बस रेवाड़ी से कोसली जा रही थी. तब बस का पहिया वहां धंस गया. इससे ड्राइवर बस का नियंत्रण खो बैठा. जिससे बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. बताया गया है कि हादसे के वक्त बस में लगभग 30 सवारियां थी. जिसमें ज्यादा सवारी के हाथ पैर पर चोट आई है.