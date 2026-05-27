ETV Bharat / state

रेवाड़ी में कैंटर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचला, दो की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

रेवाड़ी सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. कैंटर चालक ने तीनों को कुचला.

Road Accident in Rewari
Road Accident in Rewari (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: मंगलवार को रेवाड़ी में रफ्तार का कहर देखने को मिला. कैंटर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. कसौला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान 26 वर्षीय प्रवीण कुमार और 19 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है. दोनों रेवाड़ी के रहने वाले थे. घायल युवक मनोज का इलाज निजी अस्पताल में जारी है.

रेवाड़ी में सड़क हादसा: कसौला थाना प्रभारी सतीश के अनुसार, "तीनों युवक रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में किसी मरीज से मिलकर बाइक पर अपने गांव राजगढ़ लौट रहे थे. जब वो आसलवास के समीप पहुंचे, तो सड़क पर पड़े सामान से भरे बैगों पर उनकी बाइक चढ़ गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ी. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे कैंटर ने तीनों युवकों को कुचल दिया."

कैंटर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंदा: हादसे में रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रवीण ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. मनोज का उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस ने फरार कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: कसोला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया "दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक सूचना मिली एक बाइक सवार को कैंटर चालक कुचलकर फरार हो गया जिसमें मौके से कैंटर चालक अपना कैंटर छोड़कर फरार हो गया. इस मामले में कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश जारी है."

ये भी पढ़ें- हांसी में गीता चौक पर भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस से टकराईं गाड़ियां, 30 यात्री बाल-बाल बचे

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी- जैसलमेर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रक की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN REWARI
CANTER BIKE COLLISION
रेवाड़ी में सड़क हादसा
कैंटर बाइक टक्कर
ROAD ACCIDENT IN REWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.