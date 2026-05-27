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रेवाड़ी में कैंटर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचला, दो की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

रेवाड़ी: मंगलवार को रेवाड़ी में रफ्तार का कहर देखने को मिला. कैंटर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. कसौला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान 26 वर्षीय प्रवीण कुमार और 19 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है. दोनों रेवाड़ी के रहने वाले थे. घायल युवक मनोज का इलाज निजी अस्पताल में जारी है.

रेवाड़ी में सड़क हादसा: कसौला थाना प्रभारी सतीश के अनुसार, "तीनों युवक रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में किसी मरीज से मिलकर बाइक पर अपने गांव राजगढ़ लौट रहे थे. जब वो आसलवास के समीप पहुंचे, तो सड़क पर पड़े सामान से भरे बैगों पर उनकी बाइक चढ़ गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ी. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे कैंटर ने तीनों युवकों को कुचल दिया."

कैंटर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंदा: हादसे में रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रवीण ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. मनोज का उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस ने फरार कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.