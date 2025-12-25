राजसमंद में बेकाबू SUV गाड़ी दीवार तोड़कर मकान में घुसी, युवक की मौत

राजसमंद में बेकाबू SUV गाड़ी दीवार तोड़कर मकान में घुसी, युवक की मौत
दीवार तोड़कर मकान में घुसी एसयूवी गाड़ी. युवक की मौत के बाद भड़के लोग. जानिए पूरा मामला...
Published : December 25, 2025 at 4:08 PM IST
राजसमंद: जिले में नाथद्वारा के पास बागोल गांव में गुरुवार को तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी सामने से आ रहे बाइक सवार युवक को चपेट में लेते हुए सड़क किनारे दीवार को तोड़ मकान में जा घुसी. जिसके बाद दीवार ढह गई और युवक के पैरों के टुकड़े-टुकड़े हो गए. गंभीर हालात में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दुर्घटना के बाद मौके पर जाम लग गया. बाद में श्रीनाथजी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच क्षतिग्रस्त गाड़ी-बाइक को हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल करवाई.
श्रीनाथजी पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक गोपीराम ने बताया कि बागोल से नाथद्वारा की तरफ जा रही तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रही बाइक को टपेट में ले लिया. साथ ही बेकाबू एसयूवी गाड़ी ने दीवार तोड़ते हुए भूरालाल प्रजापत के मकान में घुस गई. हादसे में गंभीर घायल उसरवास निवासी 32 वर्षीय जगदीश रेबारी पुत्र भंवरलाल रेबारी को तत्काल नाथद्वारा के गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
बताया जा रहा है कि कार मोलेला निवासी सूरज की है, जो नाथद्वारा की तरफ जा रहे था और सामने आते बाइक सवार युवक को रौंद डाला. फिलहाल, श्रीनाथजी थाना पुलिस ने एसयूवी गाड़ी को जब्त करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है. दुर्घटना के बाद कार चालक फरार हो गया.
पैर के टुकड़े- टुकड़े, बाइक के उड़े परखच्चे : बेकाबू एसयूवी गाड़ी की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मकान की दीवार टूट गई और चपेट में आए जगदीश रेबारी के दोनों पैर टूट गए. एक पैर तो मौके पर ही टूटकर अलग हो गया. बाइक के भी परखच्चे उड़ गए. टायर, सीट के साथ पूरी बाइक पिचक गई.
युवक की मौत से परिवार हुआ बेसहारा : एएसआई गोपीराम ने बताया कि मृतक जगदीश रेबारी के उदयपुर ट्रांसपोर्ट नगर में भोजनालय है, जिससे उसका घर चल रहा था. जगदीश गुरुवार सुबह बाइक पर अपने गांव लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया. जगदीश की मौत के बाद परिवार में पत्नी सीता देवी व 9 वर्षीय बेटा प्रवीण, 12 वर्षीय बेटी मनीषा बेसहारा हो गए. परिवार के घर-गुजारे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.