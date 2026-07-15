रायबरेली में सड़क हादसा; पुलिया से टकराई कार, न्यायालय सुरक्षा कर्मी सहित 3 की मौत, 2 घायल

रायबरेली में सड़क हादसा; पुलिया से टकराई कार, न्यायालय सुरक्षा कर्मी सहित 3 की मौत, 2 घायल
कार लखनऊ से प्रयागराज की तरफ जा रही थी, टक्कर इतनी तेज़ थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 12:24 PM IST
रायबरेली: रायबरेली में लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर अनियंत्रित कार पुलिया से टकरा गई. कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. 2 लोग घायल हैं. इसमें से एक व्यक्ति की रायबरेली में न्यायालय सुरक्षा में पोस्टिंग थी. वहीं एक व्यक्ति बछरावां के रहने वाले थे. बाकी लखनऊ के रहने वाले हैं. तीनों का शव पीएम के लिए भेज दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक घटना लखनऊ प्रयागराज मार्ग बछरावां थाना इलाके के खैरहनी के पास की है. यहां लखनऊ से प्रयागराज की तरफ जा रही कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज़ थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.
घटना में कार ड्राइव कर रहे लखनऊ के बुद्देश्वर निवासी रायबरेली जनपद न्यायालय की सुरक्षा में तैनात महाराज सिंह और बगल में बैठे चंद्रपाल सिंह समेत पीछे बैठे रोहित की मौत हो गई. दो अन्य कार सवार बुरी तरह ज़ख़्मी हुए हैं, जिन्हें पीजीआई लखनऊ भेजा गया है.
सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र बछरावां में नेशनल हाइवे पर कार सड़क के किनारे पुलिया से टकरा गई. कार में 5 लोग बैठे हुए थे. जिसमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई. 3 लोगों को घायल अवस्था में CHC बछरावां लाया गया, यहां पर एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. दो लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ पीजीआई भेजा गया है. अन्य कार्रवाई की जा रही है.
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