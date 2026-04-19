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बड़ी खबर: पुष्कर घाटी में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, दो की मौत, मायरा भरने जा रहे थे सभी

हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान अस्पताल में दूसरे व्यक्ति की मौत हुई है.

पुष्कर घाटी में गिरी बस
पुष्कर घाटी में गिरी बस (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 2:33 PM IST

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Updated : April 19, 2026 at 3:48 PM IST

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अजमेर : पुष्कर घाटी पर दर्दनाक हादसा हुआ है. रविवार को अजमेर से पीसांगन के लिए रवाना हुई बस पुष्कर घाटी में गिर गई. हादसे के समय बस में 31 यात्री सवार थे. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 29 लोग घायल हैं. इनमें से तीन घायल यात्रियों को पुष्कर और शेष घायल यात्रियों को अजमेर जेएलएन अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि सभी मायरा भरने के लिए पीसांगन जा रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि घायलों को सम्पूर्ण उपचार मिलना चाहिए. साथ ही पुष्कर घाटी में पुख्ता ट्रैफिक व्यवस्था करने भी निर्देश दिए हैं.

एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि एक ही परिवार के करीब 31 लोग प्राइवेट मिनी बस में अजमेर से पीसांगन मायरा भरने जा रहे थे. तकनीकी कारण से बस अनियंत्रित हो गई. हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान अस्पताल में दूसरे व्यक्ति की मौत हुई है. जिला कलेक्टर ने हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल में अलर्ट कर दिया था. घायलों का उपचार अजमेर जेएलएन अस्पताल में किया जा रहा है. पड़ताल में सामने आया कि बस पहले भी खराब होकर रुक गई थी. इसके बाद वापस स्टार्ट होकर चली थी. हादसे की असल वजह जांच के बाद ही सामने आएगी. फिलहाल 29 लोगों का इलाज चल रहा है.

पुष्कर घाटी में बड़ा हादसा (ETV Bharat Ajmer)

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खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

इनकी मौत, ये घायल : हादसे में दो महिलाओं की मौत हुई है. इनमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरी महिला की इलाज के दौरान अजमेर जेएलएन अस्पताल में मौत हुई है. मृतक पूजा और विमला के शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है. हादसे में रुकमा, सीता, रेनू, मुन्नी देवी, जितेंद्र, मंजू, प्रियंका, अंजली, गीता, प्रियंका, कर्ण, रमेश, प्रियांशी, मनभर, अरजीत, सयारी, रुकमा, सीता, गीता, सीता, रेखा, गुड़िया और संजू घायल हैं. बस में महिलाएं और बच्चियां सवार थी.

स्थानीय धर्मेंद्र भार्गव ने बताया कि पुष्कर घाटी पर हादसे के दौरान कई वाहन चालक महायज्ञ से आ और जा रहे थे. हादसे के दौरान वाहन चालक रुक गए और घाटी में उतरकर उन्होंने घायल लोगों की मदद की. घायलों को घाटी से ऊपर लाए और उन्हें एंबुलेंस से अजमेर अस्पताल के लिए रवाना किया गया. प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से बस पर चालक का नियंत्रण नहीं रहा और बस घाटी में पलट गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को बस से निकाला.

रेस्क्यू करते लोग
रेस्क्यू करते लोग (ETV Bharat Ajmer)

ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पुष्कर घाटी पर स्थित सांझी छत के आगे यह हादसा हुआ है. घायलों को लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. बस में सवार लोग पीसांगन में मायरा भरने के लिए जा रहे थे. हादसे में 2 की मौत हुई है. बस में सवार सभी लोग एक ही गुर्जर परिवार के हैं. अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. वहीं, अस्पताल में एक साथ इतने घायलों के आने से हड़कंप मच गया. अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने घायलों के उपचार के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं.

Last Updated : April 19, 2026 at 3:48 PM IST

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