ETV Bharat / state

हाईवे पर भीषण सड़क हादसा : बलकर वाहन की टक्कर से खाई में गिरी कार, दो की मौत

सुहागपुरा थाने के एएसआई भंवरलाल ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना के बाद कार में सवार तीनों व्यक्ति वाहन के अंदर फंस गए. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को बाहर निकाला और तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी.

प्रतापगढ़ : जिले में सोमवार सुबह चित्तौड़गढ़-बांसवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा सुहागपुरा थाना क्षेत्र में पाडलिया जीएसएस के समीप हुआ. तेज गति से जा रहे एक बलकर वाहन ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में कार में सवार घनश्याम पटेल (50) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चालक भावेश (35) और मुंबई निवासी राजकुमार मूणत (42) गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान राजकुमार मूणत ने भी दम तोड़ दिया. हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चालक का उपचार जारी है. जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति मुंबई से प्रतापगढ़ आ रहे थे.

घायल चालक ने बताया कि वे एक निजी कार्य के सिलसिले में प्रतापगढ़ की ओर रवाना हुए थे. इसी दौरान पाडलिया क्षेत्र में सामने से आए बलकर वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद बलकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना पर सुहागपुरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी है. पुलिस फरार चालक की तलाश के साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.