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पीलीभीत में सड़क हादसा, कार की टक्कर से युवक की मौत

पीलीभीत: जिले में बुधवार रात दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. शहर कोतवाली क्षेत्र के मकसूद नगर में एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने टहल रहे युवक (19) को जोरदार टक्कर मार दी. इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है. इसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



ईद की छुट्टियों में घर आया था: जानकारी के अनुसार, मकसूद नगर निवासी समीर (19 वर्ष) बाहर रहकर फर्नीचर का काम करता था. वह ईद का त्यौहार मनाने के लिए अपने घर आया हुआ था. बुधवार रात करीब दस बजे खाना खाने के बाद समीर रोज की तरह घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था.





प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भिखारीपुर की ओर से शहर की तरफ आ रही एक सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे टहल रहे समीर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आ गईं. समीर की मौके पर ही मौत हो गई.



हादसे के तुरंत बाद चालक फरार हो गया. शोर सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों और परिजनों ने समीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि सफेद कार कितनी तेज रफ्तार में थी और किस तरह उसने युवक को टक्कर मारी. पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर कार के नंबर और चालक की पहचान करने में जुट गई है.



शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

