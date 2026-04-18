ETV Bharat / state

पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 2 घायल

पीलीभीत: बरेली-पीलीभीत हाईवे पर शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज जारी है.

सड़क हादसे में 2 की मौत: एएसपी विक्रम दहिया के अनुसार, ईको कार बरेली से पीलीभीत की ओर जा रही थी, जिसमें कुल 12 यात्री सवार थे. हालेांकि, दो यात्री नवाबगंज में उतर गए थे, शेष 10 यात्री पीलीभीत की ओर बढ़ रहे थे, तभी सामने से आ रही एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिससे चीख-पुकार मच गई, आवाज सुन कर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, वहीं, सूचना मिलते ही जहानाबाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई.



पीलीभीत में ट्रक-कार में टक्कर: पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ईको में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में एक की पहचान सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाग गुलशेर खां निवासी रजत के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा हैं.

