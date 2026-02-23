ETV Bharat / state

पटना में भीषण सड़क हादसा, मरीज का इलाज करा लौट रही एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, सास समेत 2 की मौत

पटना: राजधानी पटना के अथमलगोला थाना क्षेत्र फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. मरीज का इलाज कराकर लौट रही एंबुलेंस और अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई. वहीं घटना में मरीज के परिजन और चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोगों की हालत गंभीर है. चारों लोग एक ही परिवार के हैं.

मरीज का इलाज कराकर लौटर थे सभी: गंभीर रूप से जख्मी सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है. मृतकों की पहचान पूर्णिया जिले के बदरुद्दीन की 55 वर्षीय पत्नी अंजुम और किशनगंज जिला निवासी बुद्धिमान सिंह के 26 वर्षीय पुत्र राज किशोर सिंह के तौर पर की गयी है.

एंबुलेंस हादसे में 2 की मौत (ETV Bharat)

एंबुलेंस और अज्ञात वाहन की टक्कर: घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, एम्बुलेंस में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें चार एक ही परिवार के सदस्य थे और एक चालक था. परिवार के एक मरीज का इलाज कराने सभी पटना गए थे और इलाज के बाद सभी लोग एम्बुलेंस से पूर्णिया लौट रहे थे. इसी दौरान अथमलगोला थाना क्षेत्र के फोरलेन पर एम्बुलेंस अचानक अनियंत्रित हो गई और एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई.

"एंबुलेंस में पांच लोग थे. सास, दामाद, बेटा और समधी भी थे. ड्राइवर की मौत हो गई. साथ ही सास की मौत हो गई है."- मोहम्मद अरिफ हुसैन, मृतक के परिजन