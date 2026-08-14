ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा हादसा, कांवड़ियों की बस दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत

पटना-बख्तियारपुर हाईवे पर कांवड़ियों की बस क्रेन से टकरा गयी. इस घटना में दो कांवड़ियों की मौत हो गई. रिपोर्ट महमूद आलम

Road accident in Patna
पटना में सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवादा: राजधानी पटना के बख्तियारपुर-पटना हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना में एक कावड़िया की मौत हो गई, जबकि दूसरा कावड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज के क्रम में मौत हुई है. घटना खुसरुपुर और फतुहा थाना क्षेत्र की सीमावर्ती क्षेत्र पंगत होटल के समीप की है. कावरियों से भरी बस की एक क्रेन से टक्कर के बाद यह दुर्घटना हुई.

दो कांवड़ियों की मौत: कांवड़िया कांवड़िया राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में छपरा के ग्यासपुर, तेहटी रसुलपुर निवासी 28 वर्षीय शिवपूजन राय की मौके पर ही मौत हो गई. छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव निवासी 60 वर्षीय राजदेव सिंह घायल हो गए थे. जिनकी पटना में इलाज के दौरान मौत हुई है.

Road accident in Patna
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

दुर्घटना कैसे हुई?: राकेश कुमार के अनुसार एक बस पर सवार करीब 30 कावरियों का समूह बाबा धाम गया था. सभी लोग राजगीर होते हुए अपने गांव छपरा लौट रहे थे. इसी दौरान शुक्रवार की सुबह बख्तियारपुर-पटना हाईवे पर कावरियों से भरी बस की एक क्रेन से भीषण टक्कर हो गई. जिससे दो लोगों की मौत हो गयी. कई लोग घायल हैं.

"हमलोग राजगीर के रास्ते बाबाधाम से आ रहे थे. इसी दौरान रास्ते में क्रेन ने टक्कर मार दिया. एक कांवड़ियां बस से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर हो गयी. एक को पटना इलाज के लिए भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गयी." -राकेश कुमार

कांवड़िया राकेश कुमार सिंह (ETV Bharat)

घटना के बाद कांवड़ियों ने किया सड़क जाम: हादसे से आक्रोशित कावड़िया मंडली के लोगों ने बस को हाईवे पर खड़ा कर दिया और आवागमन बाधित कर दिया. इसके कारण करीब दो घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही. सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Road accident in Patna
सड़क जाम करते कांवड़िया (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही खुसरुपुर थानाध्यक्ष संजीव कुमार दलबल के साथ पहुंचे और आक्रोशित कावड़ियों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद पुलिस ने मृतक कावड़िया के शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.

Road accident in Patna
जब्त क्रेन (ETV Bharat)

"घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वाहन को जब्त कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है." -संजीव कुमार, खुसरुपुर थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

PATNA NEWS
BIHAR NEWS
KANWARIYA DIED
पटना में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.