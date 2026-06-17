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पटना-गया फोरलेन पर क्रैश बैरियर से टकराई ऑटो, मसौढ़ी जेल के SAP जवान समेत 6 यात्री जख्मी

पटना: बिहार की राजधानी पटना में भीषण सड़क हादसा हुआ है. राजधानी के पटना-गया फोरलेन पर बुधवार को तेज रफ्तार ने फिर कहर बरपाया. पटना से मसौढ़ी जा रही यात्रियों से भरी टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे लोहे के क्रैश बैरियर से टकरा गई. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. हादसे में मसौढ़ी जेल के SAP जवान समेत 7 यात्री और ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

यात्रियों के हाथ-पैर फ्रैक्चर: मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से जख्मी दो यात्रियों को पहले अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया. घायलों में मसौढ़ी जेल के SAP जवान हरे राम सिंह भी शामिल है. वे कुछ दिनों की छुट्टी के बाद पटना से मसौढ़ी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे. उन्हें पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल रेफर किया गया है. दूसरे गंभीर रुप से घायल आनंद कुमार का हाथ और पैर बुरी तरह जख्मी है. अधिकांश यात्रियों के हाथ-पैर फ्रैक्चर हो गए हैं.

गाड़ी को बचाने में टेंपो अनबैलेंस: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार टेंपो पटना की ओर से मसौढ़ी आ रही थी. कैवडा ओपी क्षेत्र के पोठही गांव के पास अचानक सामने से आ रही एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में टेंपो अनबैलेंस हो गई. ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और टेंपो सीधे सड़क किनारे लगे लोहे के बैरियर से जा टकराई. हादसा इतना भयानक था कि ऑटो का एक-एक कलपुर्जा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

ड्राइवर की हालत भी नाजुक: टेंपो में सवार सभी यात्रियों के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं. ड्राइवर की हालत भी नाजुक बताई जा रही है. हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुनपुन और कैवडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को टेंपो से बाहर निकाला. अत्यंत गंभीर अवस्था में दो मरीजों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जबकि अन्य 4 घायलों को आसपास के निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भेजा गया है.

तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग आम बात: स्थानीय लोगों का कहना है कि पटना-गया फोरलेन पर ऑटो-टेंपो वाले सवारी के चक्कर में काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं. ओवरलोडिंग भी आम बात है. इस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने क्षतिग्रस्त टेंपो को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है.साथ ही घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.