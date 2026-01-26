ETV Bharat / state

पंचकूला में 15 लोगों से भरी पिकअप पलटी, 2 बच्चे घायल, सीसीटीवी में कैद हादसा

Road accident in Panchkula: पंचकूला में 15 लोगों से भरी पिकअप पलट गई. इस हादसे में दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 26, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
पंचकूला: गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड देखने जा रहे बच्चों समेत 15 लोगों से भरी एक पिकअप गाड़ी रत्तेवाली गांव में पलट गई. जिसके चलते बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए. घायलों के हाथ, बाजू, पीठ, चेहरे और सिर पर चोट लगी है. हादसे की सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पंचकूला सेक्टर-6 सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां कई घायल फिलहाल उपचाराधीन हैं.

गाड़ी का शाफ्ट टूटने से हुआ हादसा: गांव रत्तेवाली के बच्चे अपने परिवार के बड़ों के साथ गांव कनौली में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम देखने जा रहे थे. गाड़ी तेज रफ्तार में जब मुख्य सड़क पर स्थित सत्संग भवन के पास पहुंची तो उसके पीछे के टायरों को पुश देने वाला शाफ्ट टूट गया. नतीजतन, पिकअप पीछे से एक झूले की तरह तेजी से घूमकर बाईं ओर पलट गई. गाड़ी के अत्यधिक तेज रफ्तार में घूमने से उसमें पीछे सवार सभी बच्चे और बड़े उछलकर बाहर सड़क पर दूर दूर जा गिरे. गनीमत रही कि ये हादसा जानलेवा साबित नहीं हुआ, अधिकांश बच्चों और बड़ों का बचाव हो गया.

पंचकूला में 15 लोगों से भरी पिकअप पलटी (Etv Bharat)

दो बच्चे गंभीर रूप से घायल: पिकअप गाड़ी में सवार तीसरी कक्षा की छात्रा खुशी और पांचवी कक्षा का छात्र सुरेंद्र अधिक चोटिल हुए हैं. हादसे के बाद पहले उन्हें उपचार के लिए कोट प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पंचकूला सेक्टर-6 स्थित जिला अस्पताल में रेफर किया गया. हालांकि, दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है लेकिन फिलहाल वे उपचाराधीन हैं.

हादसा सीसीटीवी में कैद: करीब पंद्रह लोगों से भरी ये पिकअप जिस जगह पलटी, सड़क का वो हिस्सा वहां लगे सीसीटीवी कैमरा की सर्विलांस में है. नतीजतन ये हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और फुटेज में गाड़ी घूमकर पलटते हुए साफ दिखाई दे रही है. उसी दौरान हादसे में सुरक्षित बचे सभी लोग सड़क से उठकर दूसरे किनारे पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में दिख रहा है कि गाड़ी सड़क पर अपनी दिशा में आ रही थी, लेकिन अचानक शाफ्ट टूटने से गाड़ी का पिछला हिस्सा घूमकर आगे आया और फिर गाड़ी पलट गई.

पुलिस ने बयान दर्ज किए: हादसे के बाद पुलिस ने अस्पताल में उपचाराधीन बच्चों व अन्य घायलों और पिकअप चालक के बयान दर्ज किए हैं. शुरुआती पुलिस जांच में हादसे का कारण गाड़ी का शाफ्ट टूटना ही सामने आया है, लेकिन हादसे के स्पष्ट कारणों का पता लगाने के लिए फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

ROAD ACCIDENT IN PANCHKULA
REPUBLIC DAY 2026
RATTEWALI VILLAGE
पंचकूला में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN PANCHKULA

