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पलामू में भीषण सड़क हादसा: ऑटो-ट्रक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत, पांच घायल

पलामू में भीषण सड़क हादसा हुआ है. घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई.

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घटनास्थल पर मौजूद लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
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पलामू: जपला-छतरपुर मुख्य सड़क पर सोमवार सुबह गम्हरिया गांव के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में दो बच्चों को भी चोटें आई हैं. दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जपला-छतरपुर मुख्य सड़क जाम कर दिया.

घायलों के अनुसार एक ऑटो में दो बच्चों समेत आठ लोग सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान गम्हरिया के पास एक बोरवेल ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गोरयाथान निवासी 65 वर्षीय चन्द्रिका यादव का पैर कटकर अलग हो गया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

घायलों में समसुन बीबी (65 वर्ष), पीर मोहम्मद (35 वर्ष), समीरा खातून (30 वर्ष), लालदेव (36 वर्ष), सरिता देवी (54 वर्ष) समेत अन्य शामिल हैं. सभी का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में चल रहा है. जबकि गंभीर रूप से घायल समसुन बीबी और पीर मोहम्मद को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है. हादसे में अभिषेक कुमार (10 वर्ष) सहित दो बच्चों को भी चोटें आई हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क किनारे मिट्टी को ऊंचा छोड़ दिया गया है, जिससे सड़क संकरी और असुरक्षित हो गई है. इसी कारण यहां दुर्घटना हुई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा सड़क जाम हटाकर यातायात सामान्य कराने का प्रयास किया जा रहा है.

इधर, घटना के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है. मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

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