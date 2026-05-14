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नूंह में शादी की खुशियां मातम में बदली, बाइक सवार मां-बेटे की मौत, थार चालक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर

नूंह के पुन्हाना में देर शाम सड़क हादसा हुआ. थार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. बाइक सवार मां-बेटे की मौत.

Road Accident in Nuh
Road Accident in Nuh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 7:39 AM IST

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नूंह: पुन्हाना में देर शाम सड़क हादसे में बाइक सवार मां-बेटे की मौत हो गई. ये हादसा लहरवाड़ी गांव के पास हुआ. मृतकों की पहचान डीग जिले के गांव आलमपुर निवासी 30 वर्षीय वकील और उनकी मां रिहाना के रूप में हुई है. मृतक के भाई फकरुद्दीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वकील अपनी मां रिहाना के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में गांव सिंगार जा रहे थे.

नूंह में सड़क हादसा: फकरुद्दीन ने बताया कि शाम करीब सात बजे जब वे गांव लहरवाड़ी के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

बाइक सवार दो की मौत: हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. बाद में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए.

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि फरार चालक की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जानकारी के अनुसार परिवार में दो दिन पहले ही शादी का कार्यक्रम हुआ था और घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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