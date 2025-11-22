ETV Bharat / state

नूंह में शादी वाले घर में मातम, ट्रक से बाइक की टक्कर में एक की मौत, 2 लोग घायल

नूंह में शादी वाले एक घर के एक सदस्य की सड़क हादसे में मौत के बाद पूरा माहौल गमगीन हो गया.

Road Accident In Nuh
सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
नूंहः जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक खुशहाल परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. नगीना थाना क्षेत्र के बड़कली के पास सड़क दुर्घटना ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा हवननगर गांव स्तब्ध है.

मारुति सुजुकी में काम करता था मृतकः जानकारी के मुताबिक जयंती राम अपने दो बेटों कुलदीप और संदीप को बाइक से बड़कली छोड़ने जा रहा था. दोनों भाई मारुति सुजुकी कंपनी में काम करते हैं और रोजाना की तरह शनिवार को भी वे ड्यूटी पर जा रहे थे. लेकिन बड़कली के नजदीक उनकी बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बड़े बेटे कुलदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि छोटा भाई संदीप और पिता जयंती राम गंभीर रूप से घायल हो गए.

नूंह में शादी के घर में मातम (Etv Bharat)

27 नवंबर को ममेरे भाई की होनी थी शादीः दोनों घायलों का इलाज नलहड़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे की खबर जैसे ही उनके गांव हवन नगर पहुंची, पूरे परिवार में कोहराम मच गया. घर में पहले से ही शादी का माहौल था. 27 नवंबर को कुलदीप के ममेरे भाई की शादी होनी थी, जिसके लिए परिवार के सभी सदस्य तैयारियों में जुटे हुए थे. रिश्तेदारों के आने की तैयारी, घर में सजावट और खुशियों का माहौल था. लेकिन इसी बीच कुलदीप की मौत की खबर ने सभी की खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया. परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो, जहां खुशियों की रोशनी जलनी थी, वहां अब मातम का साया है.

गांव में शोक की लहरः हादसे की जानकारी मिलने के बाद गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से हादसे की निष्पक्ष जांच और दोषी ट्रक चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

