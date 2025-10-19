ETV Bharat / state

नूंह में सड़क हादसा, तीन युवकों की मौत, दीपावली के दिन घर पहुंची दो बेटों और एक दामाद की लाश

नूंह: हरियाणा के नूंह से दिवाली के दिन बेहद दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, केएमपी एक्सप्रेस वे (कुंडली-मानेसर-पलवल) पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार होकर घर लौट रहे तीन युवकों की मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई व उनकी जीजा शामिल है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

परिजनों को सौंपे शव: पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि "देर रात दीवाली के लिए तीनों युवक यूपी जा रहे थे. तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. हादसा रोजका मेव के इलाके में हुआ है. कंटेनर चालक लापरवाही से तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था. मृतकों को नलहड मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए".

एक युवक की थी शादी: मृतकों में रोहित (24), अरुण कुमार (28) और मोहित (18) शामिल हैं. ये तीनों युवक गुरुग्राम से फर्रुखाबाद, यूपी जा रहे थे. न सिर्फ दीपावली, बल्कि 4 नवंबर को रोहित की शादी भी थी. घर वाले दोनों बेटे और दामाद का त्योहार पर इंतजार कर रहे थे. ये बेहद दुखद घटना है. जहां दीप जलाकर घर में रोशनी की जा रही है थी. वहां एक ही घर के दो दीपक हादसे में बुझ गए.