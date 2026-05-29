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नूंह में सड़क हादसा, बाइक और कार की टक्कर में मां-बेटे की मौत, महिला घायल

नूंह: पुन्हाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद मृतक के भाई ने पुन्हाना थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोपी कार चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. जानकारी के अनुसार गांव ख्वाजली कलां निवासी फखरुद्दीन अपनी मां समीना और पत्नी नूरजहां के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कैपवाड़ की ओर जा रहा था. तभी दुर्घटना हुई.

नूंह में सड़क हादसा: शुक्रवार दोपहर जब वो पुन्हाना के पास मोहन भैया के नजदीक रावल मोड़ पर पहुंचे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था. हादसा इतना भीषण था कि 42 वर्षीय फखरुद्दीन और उसकी 61 वर्षीय मां समीना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी नूरजहां गंभीर रूप से घायल हो गई.

हादसे में दो की मौत, एक घायल: घायल महिला को उपचार के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मंडीखेड़ा स्थित अल आफिया सामान्य अस्पताल भेजा गया है. घटना के बाद गांव ख्वाजली कलां में शोक की लहर दौड़ गई है. इस मामले में मृतक के भाई आमिर निवासी ख्वाजली कलां ने पुन्हाना थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है.