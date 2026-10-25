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नूंह सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, ट्रक ने कार को कुचला

Road accident in Nuh ( ETV Bharat )

नूंह: फिरोजपुर झिरका शहर में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दिल्ली-अलवर रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने अलवर की तरफ से आ रहे डस्ट से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक इको कार को टक्कर मार दी और ट्रक कार के ऊपर चढ़ गया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा 24 अक्टूबर को रात करीब 10:30 बजे हुआ. हादसे में शामिल ट्रक और इको गाड़ी बताई गई है. इसमें तीन लोगों को मौत हो गई, एक घायल है.

नूंह में सड़क हादसा, तीन की मौत: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की सहायता से इको कार को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया. कार में सवार चार लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाल कर मांडिखेड़ा के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान अनिल पुत्र कर्मवीर उम्र 28 साल निवासी सोहना, विवेक पुत्र दयाराम उम्र 30 साल निवासी सोहना और रवि उम्र 30 साल निवासी गुरुग्राम के रूप में हुई है.