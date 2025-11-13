ETV Bharat / state

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, आग लगने से जिंदा जला चालक, पुलिस को कंकाल मिला

Road accident in Nuh: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में कार में आग लग गई और ड्राइवर जिंदा जल गया.

Road accident in Nuh
Road accident in Nuh (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर से दिल्ली की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में भीषण आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतनी तेज हुआ कि कार चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वो कार के अंदर ही जिंदा जल गया.

नूंह में सड़क हादसा: हादसे की सूचना मिलते ही नगीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. नूंह पुलिस ने बताया कि कार में सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. शव इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार (Etv Bharat)

डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग: प्रत्यक्षदर्शी इकरार ने बताया कि "इस हाईवे पर अकसर हादसे होते रहते हैं. सबसे बड़ी वजह से रफ्तार, रफ्तार होने की वजह से वाहन पर संतुलन नहीं रहता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है. मैं यहां अपने ट्रक पर मौजूद था. तभी मुझे कार के टकराने और उसमें आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी. इस हादसे में ड्राइव की जिंदा जलने से मौत हो गई."

पुलिस मामले की जांच में जुटी: जांच अधिकारी अजीब सिंह ने बताया "मौके से सिर्फ हड्डियां बरामद हुई हैं. फिलहाल पुलिस कार के नंबर से मृतक के परिजनों की पहचान करने में जुटी है और उन्हें सूचना दी जा रही है. कार का नंबर राजस्थान का है." स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लगातार हादसों का गवाह बन रहा है.

ये भी पढ़ें- सोनीपत गन्नौर NH-44 पर भीषण हादसा: भगवान के दर्शन को निकला था परिवार, कार के उड़े परखच्चे, ट्रक-बस से भिड़ी गाड़ी

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN NUH
DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
नूंह में सड़क हादसा
दिल्ली मुंबई हाईवे
ROAD ACCIDENT IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.