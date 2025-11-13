दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, आग लगने से जिंदा जला चालक, पुलिस को कंकाल मिला
Road accident in Nuh: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में कार में आग लग गई और ड्राइवर जिंदा जल गया.
Published : November 13, 2025 at 2:10 PM IST
नूंह: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर से दिल्ली की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में भीषण आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतनी तेज हुआ कि कार चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वो कार के अंदर ही जिंदा जल गया.
नूंह में सड़क हादसा: हादसे की सूचना मिलते ही नगीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. नूंह पुलिस ने बताया कि कार में सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. शव इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है.
डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग: प्रत्यक्षदर्शी इकरार ने बताया कि "इस हाईवे पर अकसर हादसे होते रहते हैं. सबसे बड़ी वजह से रफ्तार, रफ्तार होने की वजह से वाहन पर संतुलन नहीं रहता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है. मैं यहां अपने ट्रक पर मौजूद था. तभी मुझे कार के टकराने और उसमें आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी. इस हादसे में ड्राइव की जिंदा जलने से मौत हो गई."
पुलिस मामले की जांच में जुटी: जांच अधिकारी अजीब सिंह ने बताया "मौके से सिर्फ हड्डियां बरामद हुई हैं. फिलहाल पुलिस कार के नंबर से मृतक के परिजनों की पहचान करने में जुटी है और उन्हें सूचना दी जा रही है. कार का नंबर राजस्थान का है." स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लगातार हादसों का गवाह बन रहा है.
