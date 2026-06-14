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नोएडा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस महामाया फ्लाईओवर के पास पलटी, 12 से ज्‍यादा यात्री घायल

नोएडा में डिवाइडर से टकराकर पलटी यात्री बस. ( Photo Credit; ETV Bharat )