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नोएडा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस महामाया फ्लाईओवर के पास पलटी, 12 से ज्‍यादा यात्री घायल

फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी बस, डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलटी.

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नोएडा में डिवाइडर से टकराकर पलटी यात्री बस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 12:45 PM IST

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नोएडा: नोएडा के थाना फेज-1 क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार बस महामाया फ्लाईओवर से आगे गंदे नाले से पहले अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. हादसे में एक दर्जन से ज्‍यादा लोग घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया.

अधिकारियों के अनुसार सभी घायलों को समय रहते चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, उनका उपचार जारी है. हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर यातायात व्यवस्था को जल्द ही सामान्य कर दिया. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने और सड़क को सुचारु बनाने का कार्य भी किया गया.

एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि रविवार को थाना फेस-1 क्षेत्र में फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही एक बस महामाया फ्लाईओवर से आगे और गंदे नाले से पहले अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस पलट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सामान्य कर दिया गया है.

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