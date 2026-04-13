बिहार के नवादा में स्कूल वैन पलटने से एक बच्चे की मौत, 12 छात्र घायल
बिहार में 20 फीट नीचे गिरी स्कूल वैन, मची चीख-पुकार, एक बच्ची की मौत.. कई घायल
Published : April 13, 2026 at 3:15 PM IST
नवादा : बिहार के नवादा जिले में स्कूल वैन पलटने से नौ साल की एक बच्ची की मौत हो गई और 12 बच्चे घायल हो गए. सोमवार सुबह सवा आठ बजे गोविंदपुर ब्लॉक के कमलापुर रोड पर स्कूली वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 20 फीट नीचे गिर गया और कई बार पलट गया.
नवादा में 20 फीट नीचे गिरी स्कूल वैन : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन के बार-बार पलटने और फिर रुकने के दौरान अफरा-तफरी का माहौल था. आवाज सुनकर आसपास के खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने बच्चों को बाहर निकालने और पास के अस्पतालों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
पुलिस के अनुसार, ''इस दुर्घटना में नौ वर्षीय छात्रा आरोही कुमारी की मौत हो गई और दो छात्रों की हालत गंभीर है. अन्य छात्र भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वाहन एक निजी स्कूल का था.''
'12 से 15 की अनुमति थी, 20 से 25 को बैठाया' : स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ''वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे थे. वाहन की क्षमता 15 छात्रों को ले जाने की है, लेकिन दुर्घटना के समय उसमें 25 से अधिक छात्र सवार थे.''
'चालक नशे की हालत में था' : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ''वाहन चालक नशे की हालत में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था.'' माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से दुर्घटना हुई. पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी वाहन की स्थिति, चालक के व्यवहार और सुरक्षा नियमों के पालन सहित सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.
किया गया FIR : नवादा पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. जिला पुलिस चालक का मेडिकल चेकअप भी कराएगी.
लोगों में आक्रोश : इस घटना से ग्रामीणों में व्यापक आक्रोश फैल गया है, जो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों ने भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है.
ये भी पढ़ें :-
बिहार में दर्दनाक हादसा, शादी की खुशियों में मातम.. दोस्त के तिलक में जा रहे तीन युवकों की मौत
बिहार में बालू लदे ट्रैक्टर ने दो BPSC शिक्षकों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा PMCH रेफर