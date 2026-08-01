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बिहार में दर्दनाक हादसा, कोचिंग पढ़ने जा रहे दो छात्रों को ट्रैक्टर ने रौंदा

नालंदा में हादसा के बाद सड़क पर पड़ी छात्र की साइकिल ( ETV Bharat )

कोचिंग जाने के दौरान हादसा: हाईस्कूल के समीप ऋषिकेश के मामा गौतम कुमार ट्यूशन पढ़ाते हैं. दोनों बच्चे एक ही साइकिल से ट्यूशन के लिए निकले थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी. परिजनों का आरोप है कि तेज रफ्तार चालक नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चला रहा था. उसने पहले बच्चों की साइकिल में टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरे दोनों बच्चों को कुचल दिया.

दो छात्रों की मौत: मृतकों की पहचान विशुनपुर गांव निवासी रामभजन चौहान के 08 वर्षीय पुत्र ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है. दूसरे बच्चे की पहचान सिंग्थू गांव निवासी रंजीत चौहान के 06 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार के तौर पर हुई है. ऋषिकेश इन दिनों अपने ननिहाल सिंग्थू टाड़ापर गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था.

घटना के बाद चालक फरार: हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. मासूम बच्चों के शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया. गांव की महिलाओं और परिजनों की चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया.

हादसा के बाद क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर (ETV Bharat)

लोगों में आक्रोश: घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर बवाल काटा. ग्रामीणों का कहना था कि यदि नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बच्चों का स्कूल और ट्यूशन जाना भी असुरक्षित हो जाएगा.

चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी: घटना की सूचना मिलते ही मानपुर थाना पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, जबकि चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

हादसा के बाद घटनास्थल पर लोगों को समझाती पुलिस (ETV Bharat)

"स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फरार चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है." -अमरनाथ, सदर डीएसपी, बिहार शरीफ

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