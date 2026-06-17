ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार तीन किशोरों की मौत

नालंदा में दोपहर को बस में करंट फैलने से पति-पत्नी की मौत हुई थी. शाम में बाइक सवार तीन किशोरों की जान चली गई. पढ़ें

ROAD ACCIDENT IN NALANDA
नालंदा में सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा : बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. तेज रफ्तार बाइक और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार तीन किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव के निकट पुल के पास की है.

नालंदा में तीन किशोरों की मौत : मृतकों की पहचान तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के कोठारी गांव निवासी अंकुश कुमार (उम्र- 15 वर्ष, पिता का नाम- सतीश चौधरी), सन्नी कुमार (उम्र- 15 वर्ष, पिता का नाम- राजा चौधरी) और तन्नू कुमार (उम्र- 15 वर्ष, पिता का नाम- मनोज चौधरी) के रूप में हुई है.

एक ही परिवार के थे सभी मृतक : घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृत तीनों किशोर एक ही परिवार का है. परिवार के लोगों ने बताया तीनों किशोर एक बाइक पर सवार होकर तेल्हाड़ा बाजार जा रहे थे. उसी दौरान गंगा बीघा पुल पर ई-रिक्शा और बाइक में टक्कर हो गई. जिससे बाइक सवार एक किशोर की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दो किशोर को मॉडल अस्पताल लाया गया. जहां जांच के दौरान डॉक्टर ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया.

ROAD ACCIDENT IN NALANDA
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

पुलिस ने क्या कहा? : घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. तेल्हाड़ा थानाध्यक्ष अजित कुमार टिंकू ने घटना के संबंध में बताया कि तीनों किशोर शाम के समय घर से बाइक लेकर घूमने के लिए तेल्हाड़ा बाजार के लिए निकले थे. उसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ताड़ के पेड़ से जा टकराई, जिससे एक किशोर की मौके पर ही मौत हो, गई जबकि दो की मॉडल अस्पताल में इलाज के क्रम में हो गई है.

''फिलहाल तीनों शवों को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट चुकी है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.''- अजित कुमार टिंकू, तेल्हाड़ा थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें :-

बिहार में 60 मजदूरों से भरी बस में दौड़ गई करंट, पति-पत्नी की मौत, कई घायल

नालंदा में दर्दनाक हादसा, 20 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार कार, तीन की मौत

पत्नी के सामने पति और बेटे की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत, सभी नालंदा से पटना जा रहे थे

TAGGED:

BIHAR ACCIDENT
नालंदा में तीन किशोरों की मौत
नालंदा में सड़क हादसा
THREE DIED IN NALANDA
ROAD ACCIDENT IN NALANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.