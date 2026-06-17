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बिहार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार तीन किशोरों की मौत

नालंदा : बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. तेज रफ्तार बाइक और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार तीन किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव के निकट पुल के पास की है.

नालंदा में तीन किशोरों की मौत : मृतकों की पहचान तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के कोठारी गांव निवासी अंकुश कुमार (उम्र- 15 वर्ष, पिता का नाम- सतीश चौधरी), सन्नी कुमार (उम्र- 15 वर्ष, पिता का नाम- राजा चौधरी) और तन्नू कुमार (उम्र- 15 वर्ष, पिता का नाम- मनोज चौधरी) के रूप में हुई है.

एक ही परिवार के थे सभी मृतक : घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृत तीनों किशोर एक ही परिवार का है. परिवार के लोगों ने बताया तीनों किशोर एक बाइक पर सवार होकर तेल्हाड़ा बाजार जा रहे थे. उसी दौरान गंगा बीघा पुल पर ई-रिक्शा और बाइक में टक्कर हो गई. जिससे बाइक सवार एक किशोर की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दो किशोर को मॉडल अस्पताल लाया गया. जहां जांच के दौरान डॉक्टर ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया.

रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

पुलिस ने क्या कहा? : घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. तेल्हाड़ा थानाध्यक्ष अजित कुमार टिंकू ने घटना के संबंध में बताया कि तीनों किशोर शाम के समय घर से बाइक लेकर घूमने के लिए तेल्हाड़ा बाजार के लिए निकले थे. उसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ताड़ के पेड़ से जा टकराई, जिससे एक किशोर की मौके पर ही मौत हो, गई जबकि दो की मॉडल अस्पताल में इलाज के क्रम में हो गई है.