बिहार में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 4 को रौंदा, 2 की मौके पर मौत
नालंदा में ट्रक ने एक साथ 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें दो की मौत हो गयी. घटना सरमेरा-बिहटा मार्ग SH-78 की है.
Published : January 28, 2026 at 8:15 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में मंगलवार की देर शाम बड़ा हादसा हुआ. सरमेरा-बिहटा मार्ग के SH-78 पर दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि दो युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज चल रहा है. इसमें एक की हालात नाजुक है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
दो युवक की मौत: घटना सरमेरा थाना क्षेत्र मिसिया गांव फोरलेन पर की है. मृतक की पहचान पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र झनकी गांव निवासी नवीन चौहान के 20 वर्षीय पुत्र पुष्पंजय कुमार और आशोक राम के 23 वर्षीय पुत्र मन्नू कुमार के रूप में हुई है. पुष्पंजय की इलाज के लिए बिहार शरीफ लाने के क्रम में रास्ते में हो गई. मुन्नू की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी.
दो की हालत नाजुक: दो युवक श्रवण कुमार और धीरज कुमार जख्मी हो गया, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ लाया गया है. जहां से एक धीरज कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. जिसकी हालात नाजुक बनी हुई है.
टक्कर मार वाहन चालक फरार: घटना के संबंध में ग्रामीण राजकुमार पासवान ने बताया कि बाइक सवार पुष्पंजय और मन्नू सरमेरा से लौटकर घोसवरी जा रहा था, इसी क्रम में सड़क पर छोड़ने आए दोस्त धीरज और श्रवण सड़क किनारे बाइक पर हंसी मजाक कर रहे थे, तभी तेज़ रफ़्तार ट्रक चारों को रौंदते हुए भाग गया.
छानबीन में जुटी पुलिस: हादसे की आवाज़ सुनकर ग्रामीण दौड़े और सभी को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए लाया गया. जिसमें मन्नू कुमार और पुष्पंजय की मौत हो गई. घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.
" चारो सड़क किनारे बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वैन झटका देते हुए भाग गई. जिसकी जांच की जा रही है. फ़िलहाल दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा पुलिस परिजनों को सौप दी है." - सकेंद्र कुमार बिंद, सरमेरा थानाध्यक्ष
ये भी पढ़ें:
बिहार में दर्दनाक हादसा, रील बनाने के चक्कर में अमृत भारत एक्सप्रेस से कटकर दो किशोर की मौत
घर पर चल रही थी शादी की तैयारी.. हवा में 15 फीट तक उछली जिंदगी और सबकुछ हो गया खत्म