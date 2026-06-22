नागौर में ट्रेलर और कार में भीषण भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
Published : June 22, 2026 at 9:41 AM IST
नागौर : जिले के मेड़ता क्षेत्र के जसनगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जसनगर के निकट एक ट्रेलर और कार के बीच हुई भीषण भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
जसनगर थानाधिकारी भारमल चौधरी ने बताया कि तीन लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. प्रांभिक जानकारी यह है कि यह लोग मेवाड़ी गांव के निवासी हैं, जो हरियाणा के रोहतक में आता है. मृतकों की पहचान की जा रही है. हादसे के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
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मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कार हरियाणा की ओर जा रही थी, तभी जसनगर के पास सामने से आ रहे ट्रेलर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही जसनगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.