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नागौर में ट्रेलर और कार में भीषण भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

नागौर : जिले के मेड़ता क्षेत्र के जसनगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जसनगर के निकट एक ट्रेलर और कार के बीच हुई भीषण भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

जसनगर थानाधिकारी भारमल चौधरी ने बताया कि तीन लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. प्रांभिक जानकारी यह है कि यह लोग मेवाड़ी गांव के निवासी हैं, जो हरियाणा के रोहतक में आता है. मृतकों की पहचान की जा रही है. हादसे के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.