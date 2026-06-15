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सोमवती अमावस्या पर पुष्कर जा रहे श्रद्धालुओं की कार टकराई बस से , एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 घायल

इस दुर्घटना में करौली निवासी महिला, पुरुष और एक बच्ची की मौत हुई है.

कार और बस की टक्कर
कार और बस की टक्कर (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 10:26 AM IST

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Updated : June 15, 2026 at 10:31 AM IST

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नागौर : जसनगर कस्बे के निकट लूणी नदी की रपट पर सोमवार सुबह करीब 7 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा एक निजी बस और कार की टक्कर से हुआ. घायलों को ग्रामीणों की मदद से तत्काल जसनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया.

जसनगर थानाधिकारी छीतरमल ने बताया कि बस और कार की आमने-सामने की टक्कर की सूचना मिली थी. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई. करौली निवासी महिला, पुरुष और एक बच्ची की मौत हुई है. एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जेतारण अस्पताल पहुंचाया है. मृतकों के शवों को रियांबड़ी चिकित्सालय कि मोर्चरी में रखवाया है आगे जांच की जा रही है.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जसनगर की ओर से आ रही एक बस को ओवरटेक करने के दौरान कार की बस से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. जानकारी के अनुसार कार में एक ही परिवार के आठ सदस्य सवार थे. सभी श्रद्धालु मूल रूप से करौली जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और जैतारण क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करते हैं. सोमवती अमावस्या के अवसर पर परिवार के सदस्य पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान लूणी नदी की रपट पर यह दर्दनाक हादसा हो गया.

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. ग्रामीणों ने घायलों को वाहन व्यवस्था कर जसनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. घटना की सूचना फैलते ही अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया.

Last Updated : June 15, 2026 at 10:31 AM IST

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