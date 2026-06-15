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सोमवती अमावस्या पर पुष्कर जा रहे श्रद्धालुओं की कार टकराई बस से , एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 घायल

कार और बस की टक्कर ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर : जसनगर कस्बे के निकट लूणी नदी की रपट पर सोमवार सुबह करीब 7 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा एक निजी बस और कार की टक्कर से हुआ. घायलों को ग्रामीणों की मदद से तत्काल जसनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया. जसनगर थानाधिकारी छीतरमल ने बताया कि बस और कार की आमने-सामने की टक्कर की सूचना मिली थी. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई. करौली निवासी महिला, पुरुष और एक बच्ची की मौत हुई है. एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जेतारण अस्पताल पहुंचाया है. मृतकों के शवों को रियांबड़ी चिकित्सालय कि मोर्चरी में रखवाया है आगे जांच की जा रही है. पढे़ं. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर ड्रेन में गिरी कार, 4 साल के मासूम समेत दो की मौत