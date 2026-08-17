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BCA की परीक्षा देने जा रही छात्रा की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. सोमवार को BCA की परीक्षा देने जा रही 20 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. छात्रा अपने पिता के साथ बाइक से परीक्षा देने मुजफ्फरपुर जा रही थी. इसी दौरान कांटी थाना क्षेत्र के नेता चौक के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.

मुजफ्फरपुर में छात्रा की मौत : हादसे में छात्रा के पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतका की पहचान साहेबगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी जुली कुमारी के रूप में हुई है. उसके पिता विजय कुमार यादव साहेबगंज प्रखंड के वासुदेवपुर सराय में ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्यरत हैं.

कैसे हुआ हादसा? : जानकारी के मुताबिक, विजय कुमार अपनी बेटी जुली को BCA की परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे. नेता चौक के पास पहुंचते ही पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि जुली सड़क पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल विजय कुमार को इलाज के लिए कांटी PHC में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया.