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मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा, बाइक सवार दंपति और मासूम की मौत, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

मुजफ्फरनगर: शनिवार सुबह मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे 58 पर गांव सिसौना के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दंपति एवं मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया. ट्रक को कब्जे में लेकर मृतकों की पहचान की जा रही है. एक मृतक की ही शिनाख्त हो सकी है. इस मामले को सीएम योगी ने संज्ञान में लिया है.



मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में एनएच-58 पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बाइक पर बंधा बैग ट्रक से टकराने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर गिर गया और तीनों ट्रक के पिछले पहिये की चपेट में आ गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. समाचार लिखे जाने तक मृतकों की शिनाख्त कराने के प्रयास जारी थे. दुर्घटना में शामिल ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है तथा मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.





सीओ सदर डॉक्टर रवि शंकर ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई है. इसमें एक 10 वर्ष का बच्चा शामिल है. इन लोगों में एक की पहचान संदीप जनपद सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है. अन्य की पहचान के प्रयास जारी हैं. शवों को पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. ट्रक कब्जे में ले लिया है.





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