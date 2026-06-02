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दर्दनाक सड़क हादसा: मुंगेर में मामी-भांजे को ट्रक ने रौंदा, महिला की मौत

मुंगेर: जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नौवागढ़ी मस्जिद मोड़ के समीप सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया.दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया.

जेल में बंद भाई से मिलकर लौट रहे थे दोनों: बताया जाता है कि लगभग 25 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. जानकारी के अनुसार हवेली खड़गपुर निवासी मनोरमा देवी अपने भांजे दीपक कुमार के साथ मुंगेर कोर्ट आई थीं.

नौवागढ़ी मस्जिद मोड़ के पास लगा था जाम: दीपक के अनुसार उसका छोटा भाई जेल में बंद है और उसी मामले में कोर्ट में तारीख होने के कारण दोनों मुंगेर पहुंचे थे. न्यायालय में कार्य पूरा करने के बाद दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान नौवागढ़ी मस्जिद मोड़ के पास भारी वाहनों के कारण लंबा जाम लगा हुआ था.

तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार मामी-भांजा जाम से धीरे-धीरे निकलने का प्रयास कर रहे थे. तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

मामी की मौत: घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही नया रामनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा.

भांजे के हालत गंभीर: अस्पताल में चिकित्सकों ने मनोरमा देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दीपक कुमार का इलाज जारी है.उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.