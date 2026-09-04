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मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, कार और दो बाइक की टक्कर में दो युवक की मौत

सड़क हादसे में शिव कुमार की मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया. बताया गया कि शिव कुमार तीन भाइयों में एक थे और तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है. परिवार में चार बहनें भी हैं और चारों की शादी हो चुकी है. शिव कुमार की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई. सबसे ज्यादा दुख उनकी नवविवाहिता पत्नी खुशी कुमारी को लेकर है. जिस घर में कुछ महीने पहले शादी की खुशियां गूंजी थीं, उसी घर में अब मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिजन के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले शिव कुमार, चकिया थाना क्षेत्र के बारा गोबिंद गांव के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले थे. उनके पिता स्वर्गीय प्रसाद राम का पहले ही निधन हो चुका है. शिव कुमार की शादी महज चार महीने पहले 7 मई 2026 को खुशी कुमारी से हुई थी. शादी के बाद अभी परिवार ठीक से खुशियां भी नहीं मना पाया था.

घटना घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बनकट के समीप की. बताया जा रहा है कि हादसा बनकट बैरिया स्थित टाटा एजेंसी के पास हुआ. कार और दो बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पवन कुमार को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल सरोज कुमार को सदर अस्पताल से रेफर किया गया.

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण में सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. चकिया थाना क्षेत्र के बारा गोबिंद गांव निवासी 22 वर्षीय शिव कुमार और रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी 29 वर्षीय पवन कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. हादसे में पवन कुमार के साथ बाइक पर सवार सरोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल सरोज कुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

शिव कुमार के चचेरे भाई दीपक कुमार ने बताया कि हादसे के दिन शिव कुमार शाम करीब छह बजे अपने घर से बाइक लेकर सुगौली स्थित अपने मझले भाई शिवपूजन राम के ससुराल जाने के लिए निकले थे. बाइक पर वह अकेले थे. इसी दौरान बनकट बैरिया के टाटा एजेंसी के पास उनकी बाइक हादसे की चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई. दूसरे मृतक पवन कुमार रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के वार्ड नंबर 31 के रहने वाले थे. पवन कुमार की उम्र 29 वर्ष थी.

"शिव घर से शाम करीब छह बजे सुगौली जाने के लिए निकले थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी. 4 महीने पहले ही शादी हुई थी. हादसा कैसे हुआ, समझ नहीं आ रहा है." -दीपक कुमार, शिव के चचेरे भाई

पूरे गांव में पसरा सन्नाटा

बारा गोबिंद पंचायत के मुखिया पति विनय कुमार सिंह ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सड़क हादसे में एक युवा की जान जाना बेहद दुखद है. उन्होंने प्रशासन से हादसे की जांच और सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की मांग की. फिलहाल इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद दोनों मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है. एक तरफ महज चार महीने पहले शादी करने वाले शिव कुमार की पत्नी अपने पति को खो चुकी हैं.

जिंदगी और मौत से जूझ रहा घायल

दूसरी तरफ पवन कुमार के दो छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है. पवन कुमार की शादी करीब पांच साल पहले सावित्री देवी से हुई थी. उनके दो छोटे बच्चे हैं. बड़ा बेटा सत्यम कुमार करीब तीन वर्ष का है, जबकि छोटा बेटा अभिमन्यु कुमार करीब दो वर्ष का है. पिता की मौत के बाद दोनों मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया. जानकारी के अनुसार, पवन कुमार और सरोज कुमार एक ही गांव के रहने वाले हैं और मजदूरी का काम करते थे.

अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजन (ETV Bharat)

मजदूरी कर घर लौट रहे थे पवन और सरोज

दोनों बाइक से मोतिहारी से मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे. उनकी बाइक पर दोनों सवार थे. बताया जा रहा है कि इसी दौरान कार और दो बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में पवन कुमार की मौत हो गई, जबकि सरोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. पवन कुमार के बड़े भाई मनोज भगत ने कहा कि परिवार के लिए यह बेहद दुखद घटना है.

"पवन मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. उनकी मौत से पत्नी और दो छोटे बच्चों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है. परिवार को अभी तक इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है." -मनोज भगत. पवन के भाई

घटना की सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना प्रभारी अमित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

"सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है और दो लोग घायल हैं. घायलों का इलाज चल रहा है. प्रारंभिक जांच में ओवरटेक के दौरान हादसा होना सामने आया है. कार चालक फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है. हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है." -अमित कुमार, मुफ्फसिल थाना प्रभारी

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