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बिहार में BCA छात्र की मौत, हंगामा को संभालने में पुलिस के छूटे पसीने

मोतिहारी में सड़क हादसे में BCA छात्र की मौत हो गयी. इसके बाद परिजनों ने कॉलेज के सामने शव रखकर जमकर बवाल किया.

Road Accident In Motihari
मोतिहारी में छात्र की मौत के बाद सड़क जाम करती बहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 1:39 PM IST

4 Min Read
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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में सड़क हादसे में BCA छात्र की मौत हो गई. इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया. स्थिति को नियंत्रित करने और लोगों को शांत कराने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए. घटना नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल चौक के पास की है. शनिवार को अभिषेक कुमार कॉलेज में परीक्षा देने के लिए मोतिहारी आया था. सड़क पार करने के दौरान वह एक स्कूल बस की चपेट में आ गया.

इलाज में लापरवाही का आरोप: मृतक के दोस्त के अनुसार, अभिषेक LND कॉलेज में BCA का छात्र था. यह हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ जब कॉलेज के सामने एक बस ने उसे टक्कर मार दी. आरोप है कि घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाने के लिए समय पर एंबुलेंस नहीं मिली. अस्पताल परिसर में एंबुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद उसे सहायता नहीं दी गई. अस्पताल पहुंचने में हुई देरी और वहां इलाज में बरती गई लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गयी.

मोतिहारी में छात्र की मौत के बाद हंगामा (ETV Bharat)

"सुबह 7 बजे कॉलेज के सामने अभिषेक को बस ने टक्कर मार दी. समय पर एंबुलेंस नहीं मिली. दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में भी लापरवाही बरती गयी. अस्पताल पहुंचने के आधे घंटे बाद ऑक्सीजन दिया गया. मरने के बाद इंजेक्शन लगाया गया." -अंकित कुमार, मृतक का दोस्त

सड़क जाम और प्रदर्शन: छात्र की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और कॉलेज के छात्रों ने LND कॉलेज के मुख्य गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान हृदयविदारक दृश्य देखने को मिला, जहां मृतक की छोटी बहन सड़क पर शव के पास बैठकर गाड़ियों को रोकती रही, वहीं उसकी मां बिलख-बिलख कर इंसाफ की गुहार लगाती रही. इस प्रदर्शन के कारण करीब तीन घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा.

Road Accident In Motihari
रोती-बिलखती छात्र की मां (ETV Bharat)

पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक: सूचना मिलते ही एसपी और डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. भीड़ को समझाने का प्रयास किया. जब परिजन और छात्र सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए, तो पुलिस ने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई.

Road Accident In Motihari
मोतिहारी में सड़क हादसे में छात्र की मौत पर बवाल (ETV Bharat)

मृतक की मां से धक्का-मुक्की: सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मृतक की मां के साथ धक्का-मुक्की होती दिख रही है. मृतक के रिश्तेदारों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां चटकाईं और उन्हें वहां से खदेड़ दिया.

"हमें उन्हें न्याय चाहिए. पुलिस ने एक नहीं सुनी. डंडे से मारकर भगा दिया गया. न्याय के लिए हर जगह आवाज बुलंद करेंगे. पुलिस का यह रवैया ठीक नहीं है. घर का इकलौता बेटा है जो पढ़ाई कर रहा था. परीक्षा देने आया था. इसी दौरान बस ने टक्कर मार दी." -मृतक की बुआ

Road Accident In Motihari
मोतिहारी में सड़क हादसे में BCA छात्र की मौत पर बवाल (ETV Bharat)

घटना की छानबीन में जुटी पुलिस: छात्र की मौत के बाद शहर के एक हिस्से में व्याप्त तनाव और सड़क जाम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी है. हादसे के वक्त मौजूद बस चालक और अस्पताल प्रशासन की भूमिका के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि यदि इलाज में लापरवाही की पुष्टि होती है, तो संबंधित अस्पताल अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले तनाव: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के आगमन से पहले यह बवाल हुआ. उपराष्ट्रपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे. उपराष्ट्रपति दोपहर करीब डेढ़ बजे चरखा पार्क स्थित गांधी संग्रहालय और शाम तीन बजे भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम का दौरा करेंगे.

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