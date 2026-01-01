मिर्जापुर में सड़क हादसा: रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत के बाद हंगामा
कटरा थाना प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने बताया, रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई. दूसरे की हालत नाजुक है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 10:41 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया. इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. नाराज लोगों ने रोडवेज बस के शीशे तोड़ दिया, घंटों सड़क पर जाम लग रहा.
नए साल के पहले दिन हुआ हादसा: कटरा थाना प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि मिर्जापुर कटरा कोतवाली क्षेत्र के स्थित रेलवे स्टेशन गेट दक्षिण तरफ के सामने पथरहिया रोड पर नए साल के पहले दिन तेज रफ्तार रोडवेज बस ने दो बाइक सवार युवकों को रौंद दिया. इसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को किसी तरह जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया.
पथरहिया रोड पर हुआ हादसा: डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया. वहां पर इलाज चल रहा है. बताया जा रहा मोहित प्रजापति मोटरसाइकिल चला रहा था और चंदन वर्मा पीछे बैठा था. पथरहिया रोड पर रविदास पार्क वाली गली से जैसे ही तेज गति से उनकी मोटर साइकिल सड़क की ओर निकली इस दौरान परिवहन निगम की बस बनारस की ओर जा रही थी.
चंदन वर्मा मौके पर मौत हुई: बस और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गयी. टक्कर इतनी तेज थी कि चंदन वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया. कटरा थाना प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है. एक गंभीर रूप से घायल है.
पुलिस ने 225 आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई: विंध्याचल रेंज के तीन जनपदों की पुलिस ने नए साल के पहले दिन बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आर.पी. सिंह ने बताया कि 225 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई से मिर्जापुर सोनभद्र और भदोही में हड़कंप मचा हुआ है. इस कार्रवाई में 97 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है.
40 संपत्ति संबंधी अपराधों, 14 मादक पदार्थ के तस्करी, 41 गौ तस्करी और 2 महिला संबंधी अपराधों से जुड़े आरोप हैं. इसके साथ ही रेंज स्तर पर 32 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई और 53 आरोपियों के खिलाफ गैंग पंजीकरण किया गया. इसके अलावा पुलिस ने 43 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की हैं.
यह भी पढ़ें- एक्टर नाना पाटेकर के साथ मिलकर यूपी पुलिस ने बनायी शॉर्ट फिल्म, डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए कैंपेन शुरू