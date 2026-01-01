ETV Bharat / state

मिर्जापुर में सड़क हादसा: रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत के बाद हंगामा

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया. इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. नाराज लोगों ने रोडवेज बस के शीशे तोड़ दिया, घंटों सड़क पर जाम लग रहा.

नए साल के पहले दिन हुआ हादसा: कटरा थाना प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि मिर्जापुर कटरा कोतवाली क्षेत्र के स्थित रेलवे स्टेशन गेट दक्षिण तरफ के सामने पथरहिया रोड पर नए साल के पहले दिन तेज रफ्तार रोडवेज बस ने दो बाइक सवार युवकों को रौंद दिया. इसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को किसी तरह जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया.

पथरहिया रोड पर हुआ हादसा: डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया. वहां पर इलाज चल रहा है. बताया जा रहा मोहित प्रजापति मोटरसाइकिल चला रहा था और चंदन वर्मा पीछे बैठा था. पथरहिया रोड पर रविदास पार्क वाली गली से जैसे ही तेज गति से उनकी मोटर साइकिल सड़क की ओर निकली इस दौरान परिवहन निगम की बस बनारस की ओर जा रही थी.

चंदन वर्मा मौके पर मौत हुई: बस और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गयी. टक्कर इतनी तेज थी कि चंदन वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया. कटरा थाना प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है. एक गंभीर रूप से घायल है.