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मेरठ में बेकाबू कार की टक्कर से 50 मीटर तक घिसटता रहा टेंपो, एयरबैग खुलने से बची युवती की जान

मेरठ : थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के साकेत स्थित एलआईसी रोड पर शनिवार देर रात भीषण हादसा हो गया. हादसा तेज रफ्तार कार के सड़क किनारे खड़े टेंपो से टक्कराने की वजह से हुआ. टक्कर इतनी भयंकर थी कि टेंपो पलट गया और सड़क पर करीब 50 मीटर दूर तक घिसटता चला गया. हादसे के दौरान फुटपाथ पर सीमेंट और लोहे की लगी बेंच भी चकनाचूर हो गईं. दुर्घटना में कार चला रही युवती एयरबैग खुलन की वजह से बाल-बाल बच गई.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी. कार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही थी. कार एक युवती चला रही थी. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और राहगीरों ने युवती को संभाला, लेकिन अफरा-तफरी के बीच युवती क्षतिग्रस्त कार सड़क पर छोड़कर चली गई. क्षतिग्रस्त टेंपो एलआईसी रोड निवासी विजय का बताया जा रहा है.





​थाना सिविल लाइन प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया है. कार के रजिस्ट्रेशन नंबर और आसपास के प्रतिष्ठानों व सड़कों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज से युवती की डिटेल निकाली जा रही है. युवती के नशे में होने की बात भी सामने आई है. सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.



