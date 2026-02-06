ETV Bharat / state

मेरठ : स्कूल बस और बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर, दो दोस्तों की मौत

गाजियाबाद से शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे दोनों.

मेरठ हादसे में दो युवकों की मौत.
मेरठ हादसे में दो युवकों की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 10:34 AM IST

Updated : February 6, 2026 at 11:54 AM IST

मेरठ: जिले के मुंडाला इलाके में शुक्रवार सुबह स्कूल बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो दोस्तों की मौत हो गई. दोनों गाजियाबाद से शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे. इसी दौरान यह हादसा हो गया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों को जानकारी दी है. हादसे से कुछ देर के लिए अफरातफरी का मौहाल बन गया.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र के गांव त्यौड़ी निवासी सोहेल (22) फैजान (21) बाइक से अपनी ननिहाल मेरठ के मुंडाली के लिए निकले थे. दोनों को एक शादी समारोह में शामिल होना था. शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे मुंडाली-खरखौदा मार्ग पर निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के अंडरपास के पास स्कूल की बस से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. बताते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों दोस्त उछलकर 10 मीटर दूर खेत में जा गिरे. इधर, हादसा होते ही बस चालक मौके से फरार हो गया.

हादसे में दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल थे. दोनों की मौत हो गई. आसपास के लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की शिनाख्त के बाद उनके घरवालों को जानकारी दी. इसके साथ ही सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए बस की तलाश शुरू कर दी है. दो दोस्तों की मौत की खबर से उनकी ननिहाल और घर में मातम का माहौल है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्कूल बस का पता लगा लिया जाएगा. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Last Updated : February 6, 2026 at 11:54 AM IST

संपादक की पसंद

