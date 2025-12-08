ETV Bharat / state

मथुरा में सड़क हादसा; कैंटर ने दो महिला और एक बच्ची को रौंदा, तीनों की मौत

मथुरा: कृष्ण की नगरी में सोमवार का दिन हाईवे पर काल बनकर आया. सोमवार देर शाम आगरा दिल्ली राजमार्ग पर फरह थाना क्षेत्र मे कैंटर ने दो महिला और एक बच्ची को रौंद दिया. इसके बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

आगरा दिल्ली राजमार्ग पर हुआ सड़क हादसा: जनपद के फरह थाना क्षेत्र आगरा दिल्ली राजमार्ग पर तेज रफ्तार कैंटर ने पैदल जा रही दो महिला एक बच्ची को रौंद दिया. मौके पर तीनों की मौत हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

तीनों की मौके पर मौत हुई: दो दिन पहले आगरा अछनेरा की रहने वाली सीबू के डिलीवरी हुई थी. उसे देखने के लिए रिश्तेदार गुड्डी (40 वर्ष) और बहन रुखसाना (22 वर्ष) दो साल की बच्ची माही को लेकर अस्पताल आये थे. अस्पताल से निकलते समय राजमार्ग को पार करते हुए तेज रफ्तार के कैंटर ने टक्कर मार दी और तीनों की मौके पर मौत हो गई. कैंटर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.