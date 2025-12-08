ETV Bharat / state

मथुरा में सड़क हादसा; कैंटर ने दो महिला और एक बच्ची को रौंदा, तीनों की मौत

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया, आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर फरह थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में दो महिलाओं और एक बच्ची की मौत हो गयी.

Published : December 8, 2025 at 9:03 PM IST

मथुरा: कृष्ण की नगरी में सोमवार का दिन हाईवे पर काल बनकर आया. सोमवार देर शाम आगरा दिल्ली राजमार्ग पर फरह थाना क्षेत्र मे कैंटर ने दो महिला और एक बच्ची को रौंद दिया. इसके बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

आगरा दिल्ली राजमार्ग पर हुआ सड़क हादसा: जनपद के फरह थाना क्षेत्र आगरा दिल्ली राजमार्ग पर तेज रफ्तार कैंटर ने पैदल जा रही दो महिला एक बच्ची को रौंद दिया. मौके पर तीनों की मौत हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

तीनों की मौके पर मौत हुई: दो दिन पहले आगरा अछनेरा की रहने वाली सीबू के डिलीवरी हुई थी. उसे देखने के लिए रिश्तेदार गुड्डी (40 वर्ष) और बहन रुखसाना (22 वर्ष) दो साल की बच्ची माही को लेकर अस्पताल आये थे. अस्पताल से निकलते समय राजमार्ग को पार करते हुए तेज रफ्तार के कैंटर ने टक्कर मार दी और तीनों की मौके पर मौत हो गई. कैंटर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दूसरा सड़क हादसा आगरा बरेली हाईवे पर हुआ: सोमवार की सुबह तड़के आगरा बरेली हाईवे राया थाना क्षेत्र केशवपुर के समीप ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से कार टकरा गई. कार सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गयी. एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. कार सवार सभी लोग शाहजहांपुर के रहने वाले थे. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया सोमवार देर शाम को फरह थाना क्षेत्र आगरा दिल्ली राजमार्ग पर एक आयशर कैंटर ने तीन लोगों को कुचल दिया. तीनों की मौके पर मौत हो गई. कैंटर चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

