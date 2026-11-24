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मनेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा, भाई बहन समेत तीन की मौत, तेज रफ्तार ट्रेलर बना काल

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : नेशनल हाईवे-43 पर मनेन्द्रगढ़ के इमली गोलाई के पास मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं. तेज रफ्तार ट्रेलर और मोटरसाइकिल के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार युवक और दो युवतियों की दर्दनाक मौत हो गई.हादसा कितना वीभत्स था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद बाइक ट्रेलर में फंस गई. तीनों सवार करीब 200 मीटर तक ट्रेलर के साथ घिसटते चले गए

दुर्घटना में बाइक चला रहे भवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूमिका ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल प्रमिला की भी बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किए जाने के दौरान पटना के नजदीक एंबुलेंस में मौत हो गई. इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या तीन पहुंच गई. घटना मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है.हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

कौन थे मृतक ?

नगोई गांव निवासी भवन कुमार,अपनी बहन प्रमिला और उसकी सहेली भूमिका को लेकर मंगलवार उपचार कराने मनेन्द्रगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचा था. बताया जा रहा है कि भूमिका अपनी सहेली प्रमिला के घर ग्राम नगोई में आयोजित अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल होने आई थी. इसी दौरान तबीयत खराब होने पर तीनों अस्पताल पहुंचे थे. उपचार कराने के बाद भवन कुमार अपनी मोटरसाइकिल से दोनों युवतियों को लेकर घर लौट रहा था. तभी इमली गोलाई के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक ट्रेलर में फंस गई.इस हादसे में तीनों की मौत हो गई.

मनेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हादसे में जान गंवाने वाले भवन कुमार और प्रमिला सगे भाई-बहन थे. भवन कुमार राजमिस्त्री का काम करता था.वहीं प्रमिला और भूमिका दोनों सहेलियां थीं और नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थीं. दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस दुर्घटना के कारणों और घटनाक्रम की जांच कर रही है-अनिल विश्वकर्मा, एडिशनल एसपी

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