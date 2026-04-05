महासमुंद में बड़ा सड़क हादसा, 2 बाइकों की टक्कर में 2 की मौत 2 की हालत गंभीर
गाड़ी को ओवरेट करने के दौरान ये हादसा हुआ. गंभीर रुप से घायल को रायपुर रेफर किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 5, 2026 at 11:25 AM IST
महासमुंद: रफ्तार के कहर ने एक बार फिर 2 लोगों की असमय जान ले ली. हादसा उस वक्त हुआ जब 2 बाइक सवारों की टक्कर ओवरटेक के दौरान हो गई. हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है.
सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर
पीड़ित के परिजनों के मुताबिक रायपुर मंदिर हसौद निवासी 21 वर्षीय श्रवण धिवर अपने दोस्त 18 वार्षिय राहुल धिवर के साथ खल्लारी मेला देखने गया था. मेला देखने के बाद दोनों दोस्त बाइक से ही घर लौट रहे थे. दोनों जब अपने गृह ग्राम मंदिर हसौद से थोड़ी दूर बागबाहरा रोड फिंगेश्वर पहुंचे तो वहां पर गाड़ी को ओवरटेक करने लगे. इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी बाइक ने उनको जोरदार टक्कर मार दी.
2 बाइकों की टक्कर में गई जान
टक्कर इतनी जोरदार थी को दोनों बाइकों पर बैठे लोग सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए. जिस बाइक ने पीछे से टक्कर मारी उस बाइक पर भी 2 युवक सवार थे. एक का नाम रॉबिन सायमन और दूसरे का नाम नासिर हुसैन था. दोनों युवक मुंह के बल सड़क पर गिरे. तत्काल स्थानीय लोगों ने मदद के लिए एंबुलेंस को बुलाया लेकिन मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई.
ओवरटेक करने के चक्कर में गई जान
जिन दो लोगों की मौत हुई उसमें मंदिर हसौद निवासी श्रवण थिवर और राजनांदगांव निवासी नासिर हुसैन शामिल है. दोनों लोगों को गंभीर हेड इंज्यूरी हुई थी जिसकी वजह से उनकी जान मौके पर ही चली गई. हादसे में रॉबिन सायमन और राहुल धिवर को भी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन दोनों ही खतरे से बाहर हैं. दोनों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है. दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी गई है.
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