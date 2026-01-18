ETV Bharat / state

लक्सर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दपंति घायल, तीन साल के बच्चे की मौत

एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल कुलदीप और रीना को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

ROAD ACCIDENT IN LAKSAR
लक्सर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 18, 2026 at 7:01 PM IST

लक्सर: खानपुर मार्ग पर ट्रक और बाइक की भिडंत में बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके तीन वर्षीय पुत्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना से गुस्साए लोगों ने भागने का प्रयास कर रहे ट्रक चालक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने किसी प्रकार उसे छुड़ाकर कोतवाली भेजा.

रविवार को कुलदीप निवासी ग्राम बिरुवाला खैरनगर जनपद मुजफ्फरनगर अपनी पत्नी रीना और तीन साल के पुत्र प्रियांशु के साथ बाइक से किसी काम से लक्सर आया था. देर शाम को तीनों वापस लौट रहे थे. इसी बीच जब वह लक्सर - गोवर्धनपुर मार्ग पर टायर फैक्ट्री के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में कुलदीप और रीना गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि प्रियांशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया. कुलदीप और रीना को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है. हादसे की जानकारी मिलने पर कोतवाली के एसएसआई लोकपाल परमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. यहां हादसे के बाद भागने का प्रयास कर रहे ट्रक चालक को शेखपुरी के निकट लोगों ने पकड़ लिया. लोगों ने उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया. पुलिसकर्मियों ने किसी प्रकार उसे बचाया. इसके बाद चालक और ट्रक को कोतवाली भेज दिया गया. हादसे की जानकारी मिलने पर घायलों के परिजन भी मौके पर आ गए हैं. कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया हादसे में तीन वर्षीय बालक की मौत हुई है. ट्रक और चालक को हिरासत में लिया गया है. मामले में कार्रवाई की जा रही है.

बता दें रविवार का दिन जहां मौसम बदला खिलखिलाती धूप निकली, वहीं कई परिवारों के जीवन में अंधेरा छा गया. लक्सर हरिद्वार रोड पर जहां टेंपो कार की भिंडत में तीन लोगों की मौत हुई. लक्सर खानपुर रोड पर बाइक की ट्रक से भिड़ंत में 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई.

लक्सर में सड़क हादसा
लक्सर बाइक ट्रक भिड़ंत
लक्सर में तीन साल के बच्चे की मौत
ROAD ACCIDENT IN LAKSAR

