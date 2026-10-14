कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा: अनियंत्रित कैंटर जिम की पार्किंग में घुसा, 4 लोग घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त
कुरुक्षेत्र में फ्लाईओवर से उतरते ही एक तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर जिम की पार्किंग में जा घुसा. चार लोग घायल, दर्जनभर वाहन टूटे.
Published : October 14, 2026 at 11:34 AM IST
कुरुक्षेत्र: शहर के व्यस्त इलाकों में शुमार केडीबी रोड पर सड़क हादसा हुआ. वर्मा चौक के पास फ्लाईओवर से उतरते ही एक तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने जिम की पार्किंग में जा घुसा. हादसे में करीब एक दर्जन मोटरसाइकिलें और दो से तीन कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे की चपेट में आने से दो बिजली के खंभे और एक पेड़ भी टूट गया. गनीमत यह रही कि इस टक्कर में किसी की जान नहीं गई, हालांकि तीन से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
सुबह करीब साढ़े आठ बजे की घटना: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है. हाईवे की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार कैंटर फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही सीधे पार्किंग क्षेत्र में दाखिल हुआ और वहां खड़े वाहनों को रौंदता चला गया. इस हादसे में स्कूटी सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति की टांग टूटने की खबर है, जबकि अन्य घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
टला बड़ा हादसा: सुबह के समय जिम में युवाओं और फिटनेस प्रेमियों का आना-जाना लगा रहता है. जिम संचालिका ममता ने बताया कि हादसे के वक्त बड़ा टल गया, क्योंकि कैंटर की रफ्तार पार्किंग में मौजूद बाइकों के नीचे आने की वजह से कुछ धीमी हुई. उन्होंने कहा कि यदि उस वक्त कोई बाहर खड़ा होता या आवाजाही ज्यादा होती, तो स्थिति बहुत अधिक भयावह हो सकती थी.
जिम करने आए युवक ने बताया घनाक्रम: जिम करने पहुंचे एक अन्य युवक प्रदीप की नई बाइक भी इस दुर्घटना में पूरी तरह चकनाचूर हो गई है. उनका मानना है कि कैंटर चालक या तो नशे की हालत में था या फिर उसे झपकी आ गई थी, जिसके कारण वाहन पर उसका नियंत्रण पूरी तरह से छूट गया था.
पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार: घटना की सूचना मिलते ही कृष्णा गेट पुलिस थाने से जांच अधिकारी रामपाल अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थिति का जायजा लेते हुए मौके से ही आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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