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कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा: अनियंत्रित कैंटर जिम की पार्किंग में घुसा, 4 लोग घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त

Road accident in Kurukshetra ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: शहर के व्यस्त इलाकों में शुमार केडीबी रोड पर सड़क हादसा हुआ. वर्मा चौक के पास फ्लाईओवर से उतरते ही एक तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने जिम की पार्किंग में जा घुसा. हादसे में करीब एक दर्जन मोटरसाइकिलें और दो से तीन कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे की चपेट में आने से दो बिजली के खंभे और एक पेड़ भी टूट गया. गनीमत यह रही कि इस टक्कर में किसी की जान नहीं गई, हालांकि तीन से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

सुबह करीब साढ़े आठ बजे की घटना: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है. हाईवे की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार कैंटर फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही सीधे पार्किंग क्षेत्र में दाखिल हुआ और वहां खड़े वाहनों को रौंदता चला गया. इस हादसे में स्कूटी सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति की टांग टूटने की खबर है, जबकि अन्य घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.