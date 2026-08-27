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कोटपूतली में मिट्टी भरने गई ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो किशोरों की मौत

कार्यालय पुलिस अधीक्षक ( ETV Bharat Kotputli )

कोटपूतली-बहरोड : जिले के पनियाला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो किशोरों की मौत हो गई. हादसा पानेड़ा और बनार गांव के बीच उस समय हुआ, जब मिट्टी लेने जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बाजरे के खेत में पलट गई. हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दो किशोर ट्रॉली के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पनियाला थाना अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार देर शाम को फोन के जरिए सूचना मिली की भेड़ंटी गांव निवासी किशोर सचिन और मोहित मिट्टी लेने जा रहे ट्रैक्टर पर घूमने के इरादे से सवार हो गए थे. दोनों पानेड़ा-बनार मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर साथ जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में मोड़ पर चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो गया और वाहन लहराते हुए सड़क से नीचे उतर गया और बाजरे के खेत में जा घुसा. इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. पढ़ें. बड़ा हादसा : उदयपुर में ट्रेलर से भिड़ी तेज रफ्तार बस, सीटें टूटकर सड़क पर गिरीं, 3 की मौत और 10 घायल