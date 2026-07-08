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दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 पर ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, 2 की मौत, शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार

टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर कार के ऊपर चढ़ गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर
ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर (ETV Bharat Kotputli Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 7:02 AM IST

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Updated : July 8, 2026 at 7:10 AM IST

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कोटपूतली बहरोड : जिले में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर मंगलवार रात 10 बजे के करीब मोलाहेड़ा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रेलर ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर कार के ऊपर चढ़ गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार चालक सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए.

कोटपूटली पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि हाईवे पर पनियाला थाना क्षेत्र में कार में सवार सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. वाहन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे. तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक और महिला की मौत हो गई जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए. सभी का इलाज कोटपूटली जिला अस्पताल में चल रहा है.

कोटपूटली पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह (ETV Bharat Kotputli Behror)

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हादसे के बाद मची चीख पुकार : मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अचानक से हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने कार चालक अंकित और महिला सीमा को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

हादसे के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारु कराया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाने की कार्रवाई की. दुर्घटना के बाद काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं, घायलों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दी गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रेलर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते उसने कार को टक्कर मार दी. हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.

Last Updated : July 8, 2026 at 7:10 AM IST

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ROAD ACCIDENT IN KOTPUTLI BEHROR
ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर
कोटपूतली बहरोड में सड़क हादसा
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