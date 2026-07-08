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दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 पर ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, 2 की मौत, शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार

ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर ( ETV Bharat Kotputli Behror )

कोटपूतली बहरोड : जिले में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर मंगलवार रात 10 बजे के करीब मोलाहेड़ा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रेलर ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर कार के ऊपर चढ़ गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार चालक सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए. कोटपूटली पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि हाईवे पर पनियाला थाना क्षेत्र में कार में सवार सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. वाहन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे. तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक और महिला की मौत हो गई जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए. सभी का इलाज कोटपूटली जिला अस्पताल में चल रहा है. कोटपूटली पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह (ETV Bharat Kotputli Behror)