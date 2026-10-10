डोल मेला देखकर लौट रहे थे पांच भाइयों की बाइक को कार ने मारी टक्कर, 2 की मौत
दो बाइक पर सवार पांच भाई बारां से डोल मेला देखकर कोटा की तरफ जा रहे थे. इस दौरान हादसा हुआ.
Published : October 10, 2026 at 10:16 AM IST
कोटा : बारां में राजस्थान का विख्यात डोल मेला देखकर लौट रहे दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई लगते थे. वहीं, इस दुर्घटना में तीन युवक भी घायल हो गए हैं. यह पांचों भाई दो बाइक पर सवार थे. मेला देखकर वापस लौटते समय अज्ञात कार ने एक बाइक को टक्कर मारी. इसके बाद दूसरी बाइक पर सवार युवक कार के आगे जाकर गिर गया था, जिससे उसका सिर कार से बुरी तरह कुचल गया.
कैथून थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि दुर्घटना शुक्रवार देर रात 12:40 बजे के आसपास हुई है. दो बाइक पर सवार पांच युवक बारां से डोल मेला देखकर कोटा की तरफ जा रहे थे. नेशनल हाईवे 27 पर डायरा के नजदीक दुर्घटना हुई है. सूचना मिलने पर ताथेड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई. सुनील हरित की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके शव को एमबीएस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया. वहीं, गंभीर घायल सोनू उर्फ सनी तेजी, विष्णु, इंद्र और दीपक को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया, जहां शनिवार सुबह सोनू तेजी ने दम तोड़ दिया.
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मामले में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. मौके से दोनों बाइक को जब्त कर लिया है. दुर्घटना में घायल घोड़ा बस्ती निवासी दीपक तेजी ने बताया कि दुर्घटना में उनका सगा भाई 24 वर्षीय सोनू उर्फ सनी तेजी और मौसेरे भाई अनन्तपुरा बरड़ा बस्ती निवासी 22 वर्षीय सुनील हरित की मौत हो गई है. उनके साथ सुनील के भाई विष्णु और मौसेरे भाई बारां निवासी इंद्र भी दुर्घटना में घायल हो गए हैं. विष्णु को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि इंद्र और दीपक को सामान्य चोट लगी है.
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इस तरह से हुआ एक्सीडेंट : दीपक ने बताया कि वह देर रात को डोल मेला देखकर वापस लौट रहे थे. आगे चल रही बाइक को विष्णु चला रहा था. उसपर सोनू और इंद्र सवार थे. इससे करीब 20 फीट पीछे दूसरी बाइक चल रही थी. बाइक दीपक चला रहे थे और सुनील उनके साथ बैठा हुआ था. पहले कार उनके नजदीक से निकला और आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी. उनके ब्रेक लगाने से पहले ही बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई. इसके बाद बाइक से सुनील उछलकर सड़क पर गिरा, जिसको कार ने कुचल दिया. इसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.
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बच्चों के सिर से उठा पिता का साया : सड़क दुर्घटना में सुनील का शरीर क्षत-विक्षत हो गया, जिसे पुलिस ने समेटकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. हादसा इतना भयावह था कि शव के गर्दन और पैर अलग हो गए. परिजनों के अनुसार सोनू उर्फ सनी जेरॉक्स की दुकान पर काम करता था. इसके अलावा वह होटल पर भी काम करता था. उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं. वहीं, सुनील होटल पर ही काम करता था और उसके भी दो बच्चे हैं.
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