ETV Bharat / state

डोल मेला देखकर लौट रहे थे पांच भाइयों की बाइक को कार ने मारी टक्कर, 2 की मौत

दोनों मृतकों की फाइल फोटो ( ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : बारां में राजस्थान का विख्यात डोल मेला देखकर लौट रहे दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई लगते थे. वहीं, इस दुर्घटना में तीन युवक भी घायल हो गए हैं. यह पांचों भाई दो बाइक पर सवार थे. मेला देखकर वापस लौटते समय अज्ञात कार ने एक बाइक को टक्कर मारी. इसके बाद दूसरी बाइक पर सवार युवक कार के आगे जाकर गिर गया था, जिससे उसका सिर कार से बुरी तरह कुचल गया.